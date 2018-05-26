Краса Польщі з висоти пташиного польоту: яскраві фото

Кожен турист під час відвідання іншої країни чи міста намагається отримати максимум емоцій від поїздки. Так, польська сім'я Войцеховських подалась на північний схід держави та зробила серію неймовірних знімків зі своєї мандрівки.

Люди звикли бачити красу природи в такому вигляді, як це можна спостерігати в реальному житті. Однак з появою дронів митці дедалі частіше прагнуть показати, як виглядають звичні місця з висоти пташиного польоту. Отримані кадри й справді вражають.

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До незвичайного стилю долучилась і фотограф Мартина Войцеховські. Вона з чоловіком та дітьми подорожувала Польщею та зупинилась в невеличкому селі неподалік від Венгожево. Від побаченої краси пара отетеріла та вирішила створити яскраву підбірку знімків, які змусять кожного поїхати до Польщі. Знімки митець розмістила у своєму блозі.

Якщо хтось, як я, відчуває постійно зростаючий заклик до природи, це місце, безумовно, створене для нього. Навколо озера, ставки, річки, болота, ліси, луки та поля. Але це ще не все, бо тут є і досить багато тварин – лелеки, зайці, коні, корови, а в межах 20 кілометрів навіть ліс з бізонами,

– розповіла свої враження від поїздки Мартина Войцеховські.



Польща з висоти пташиного польоту



Краса Польщі



Чарівні озера



Фото, зроблені з дрона



Краса природи Польщі



Краса Мазурських озер



Захід сонця в Польщі

Всі фото – Рigout