18:01
26 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 13°C
  • неділя
    21°C 11°C
  • понеділок
    24°C 10°C
  • вівторок
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. У всьому винен Навальний. Ной в Пензі
Вєсті Кремля
23:29, 25 травня
Вєсті.UA. Іво Бобул йде в президенти. Цирк Верховної Ради
Вєсті.UA
22:09, 25 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, сьогодні
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Подорожі
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Краса Польщі з висоти пташиного польоту: яскраві фото

156 Читать новость на русском
Краса Польщі
Краса Польщі / pigout.pl

Кожен турист під час відвідання іншої країни чи міста намагається отримати максимум емоцій від поїздки. Так, польська сім'я Войцеховських подалась на північний схід держави та зробила серію неймовірних знімків зі своєї мандрівки.

Люди звикли бачити красу природи в такому вигляді, як це можна спостерігати в реальному житті. Однак з появою дронів митці дедалі частіше прагнуть показати, як виглядають звичні місця з висоти пташиного польоту. Отримані кадри й справді вражають.

Читайте також: Фотограф показала життя у В'єтнамі без ретуші: колоритні фото

До незвичайного стилю долучилась і фотограф Мартина Войцеховські. Вона з чоловіком та дітьми подорожувала Польщею та зупинилась в невеличкому селі неподалік від Венгожево. Від побаченої краси пара отетеріла та вирішила створити яскраву підбірку знімків, які змусять кожного поїхати до Польщі. Знімки митець розмістила у своєму блозі. 

Якщо хтось, як я, відчуває постійно зростаючий заклик до природи, це місце, безумовно, створене для нього. Навколо озера, ставки, річки, болота, ліси, луки та поля. Але це ще не все, бо тут є і досить багато тварин – лелеки, зайці, коні, корови, а в межах 20 кілометрів навіть ліс з бізонами,
– розповіла свої враження від поїздки Мартина Войцеховські.


Польща з висоти пташиного польоту


Краса Польщі


Чарівні озера 


Фото, зроблені з дрона


Краса природи Польщі


Краса Мазурських озер


Захід сонця в Польщі

Всі фотоРigout

Теги: LifeStyle відпочинок Подорожі Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Які технології та трюки використовує Порошенко, щоб переобратися на другий термін
сьогодні, 17:00 Які технології та трюки використовує Порошенко, щоб переобратися на другий термін
Сергій Лещенко 327
Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
сьогодні, 16:01 Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
Володимир Співаковський 880
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
сьогодні, 16:00 Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Денис Бігус 303
Реал – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
сьогодні, 14:30 Реал – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
Ігор Саджениця 875
З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
сьогодні, 14:00 З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
Христина Бердинських 1690
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук