Краса жіночого тіла: фотограф показав рельєфи оголених спортсменок (18+)

Відомий канадський фотограф Марк Раддік зняв спортсменок оголеними, продемонструвавши красу жіночого тіла.

Про це пише "Обозреватель".

На знімках Марка Раддіка представниці веслування, фітнесу, гімнастики та важкої атлетики без будь-якого збентеження позують абсолютно роздягненими перед камерою канадця.

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Майже всі фото виконані у чорно-білих тонах. Таким чином, фотограф хоче зосередити увагу поціновувачів мистецтва на чітких контурах спортсменок.

До слова, фотограф та колишня біатлоністка Домініка Куда зібрала танцівників, вершників, баскетболістів та інших спортсменів, які показали свої ідеальні тіла для благодійного календаря.