Краса жіночого тіла: фотограф показав рельєфи оголених спортсменок (18+)
23:48, 13 січня 1736 Читать новость на русском
Відомий канадський фотограф Марк Раддік зняв спортсменок оголеними, продемонструвавши красу жіночого тіла.
Про це пише "Обозреватель".
На знімках Марка Раддіка представниці веслування, фітнесу, гімнастики та важкої атлетики без будь-якого збентеження позують абсолютно роздягненими перед камерою канадця.
Читайте також: Еротична благодійність: польські спортсмени оголились для особливого календаря (18+)
Майже всі фото виконані у чорно-білих тонах. Таким чином, фотограф хоче зосередити увагу поціновувачів мистецтва на чітких контурах спортсменок.
До слова, фотограф та колишня біатлоністка Домініка Куда зібрала танцівників, вершників, баскетболістів та інших спортсменів, які показали свої ідеальні тіла для благодійного календаря.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Проти інтересів РФ": в АП розповіли про фейкові "листи" Порошенка до ФСБ Росіїсьогодні , 03:16
-
З'явилося відео встановленого у Криму ракетного комплексу Росії13 січня , 23:06
-
Гаряча картоплина за комір Порошенкові, – російський політолог пояснив, чому Донбас не увійде до складу РФ13 січня , 21:55
Пропозиції партнерів
Коментарі
Володимир Кличко отримав гнівного листа від відомого боксера12 листопада 2017 , 15:59
Трагічний кінець кар'єри легендарного бігуна Усейна Болта: промовисті фото13 серпня 2017 , 11:32
Повернення Саакашвілі в Україну: як все відбулось11 вересня 2017 , 05:56
На Франківщині зґвалтували 11-річну дівчинку: жахливі подробиці22 вересня 2017 , 14:33
Бій Усик – Хук: на дуелі поглядів німець штовхнув та грубо обізвав українця6 вересня 2017 , 19:57