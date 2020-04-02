10:04
2 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Краще б не загальний карантин, а примусова обсервація прибулих з-за кордону, – Дейнеко

      - Читать новость на русском
      Сергій Дейнеко / пресслужби Кабміну

      Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко висловився щодо ефективності загального карантину в країні. На його думку, доцільніше б було від самого початку пандемії відправляти усіх, хто приїхав з-за кордону, на примусову обсервацію.

      Однак, таку кількість людей, яка повернулася, наврядче вдалося б десь помістити на обсервації. Про це Сергій Дейнеко заявив в інтерв'ю РБК – Україна.

      Раніше Аваков припустив, що карантин в Україні може тривати ще два місяці

      Таку думку Дейнеко висловив на уточнювальне запитання, чи обсервація окремої групи людей була б ефективнішою за загальнонаціональний карантин.

      Звичайно, це було б краще. Але об'єктивно дивіться: у нас з 13 березня в'їхало в Україну на сьогоднішній день близько 650 тисяч осіб. Скажіть, де можна розмістити на обсервацію таку кількість людей?
      – окреслив проблему голова ДСПУ.

      Дейнеко у цьому контексті пригадав рейс з Уханю, пасажирів якого тримали у суворій обсервації в Нових Санжарах протягом 14 днів.

      Однак, у тих умовах, які наразі встановлені Кабміном, є хороший механізм контролю. Так, Дайнеко окреслив видачу бланків поінформованої згоди на самоізоляцію та контроль за дотриманням правил. Прикордонники збирають інформацію про місце проживання людей, передають санітарним лікарям, надалі дані розходяться по всіх регіонах України.

      Україна закрила кордони: коротко

      27 березня Україна через пандемію коронавірусу у світі повністю закрила державний кордон та припинила всі пасажирські перевезення. До того на батьківщину вільно могли повернутися усі українці, які цього хотіли та іноземці, які мають право на проживання. Задля їхнього доправлення додому працювали зокрема ДСНС-ники і поліція. Українців, які не мали свого авто на службових автобусах забирали з-під кордону та довозили до найближчих великих міст.

      Вже після закриття кордонів в Україну прибули понад 100 тисяч осіб. Загалом дипломатам вдалося повернути вже майже 145 тисяч людей.

      Детально про те, як і коли відбувалася евакуація читайте за посиланням.

      Різниця між карантином і ізоляцією
      Різниця між карантином і ізоляцією / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Новини політики Нові Санжари Евакуація українців Карантин в Україні 2020 МЗС України Держприкордонслужба Сергій Дейнеко
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 08:02 Коронавірус у США: кількість померлих та хворих різко зросла
      Лікування 11852
      сьогодні , 09:36 Коронавірус на Тернопільщині: захворіли ще 8 людей, загалом 106 випадків
      Лікування 29700
      сьогодні , 06:22 COVID-19 та фейки: чума раз на 100 років та інші маніпуляції
      Статті 2416
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 1 квітня: масковий режим в Україні, у світі понад 900 000 випадків
      Новини України 21388
      сьогодні , 06:45 Курс гривні до долара на фоні економічної кризи: прогнози
      Статті 18571
      сьогодні , 09:16 Прогноз погоди на 2 квітня: в Україні буде тепло і сонячно
      Новини України 1492
      сьогодні , 09:02 Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію
      Інтернет 16779
      сьогодні , 07:29 Українські військові дали гідну відсіч на Донбасі: окупанти зазнали втрат
      Новини України 2352
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      1 квітня , 23:30 Коронавірус захопив Росію: куди зник Путін
      Іван Яковина
      1 квітня , 22:46 Вища рада правосуддя переслідує та цькує чесних суддів: шокуючі приклади
      Роман Маселко
      1 квітня , 11:30 Чому важлива самоізоляція, якщо є підозра на коронавірус та як це правильно зробити
      Анастасія Манюхіна
      Залиште відгук