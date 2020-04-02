Краще б не загальний карантин, а примусова обсервація прибулих з-за кордону, – Дейнеко

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко висловився щодо ефективності загального карантину в країні. На його думку, доцільніше б було від самого початку пандемії відправляти усіх, хто приїхав з-за кордону, на примусову обсервацію.

Однак, таку кількість людей, яка повернулася, наврядче вдалося б десь помістити на обсервації. Про це Сергій Дейнеко заявив в інтерв'ю РБК – Україна.

Раніше Аваков припустив, що карантин в Україні може тривати ще два місяці

Таку думку Дейнеко висловив на уточнювальне запитання, чи обсервація окремої групи людей була б ефективнішою за загальнонаціональний карантин.

Звичайно, це було б краще. Але об'єктивно дивіться: у нас з 13 березня в'їхало в Україну на сьогоднішній день близько 650 тисяч осіб. Скажіть, де можна розмістити на обсервацію таку кількість людей?

– окреслив проблему голова ДСПУ.

Дейнеко у цьому контексті пригадав рейс з Уханю, пасажирів якого тримали у суворій обсервації в Нових Санжарах протягом 14 днів.

Однак, у тих умовах, які наразі встановлені Кабміном, є хороший механізм контролю. Так, Дайнеко окреслив видачу бланків поінформованої згоди на самоізоляцію та контроль за дотриманням правил. Прикордонники збирають інформацію про місце проживання людей, передають санітарним лікарям, надалі дані розходяться по всіх регіонах України.

Україна закрила кордони: коротко

27 березня Україна через пандемію коронавірусу у світі повністю закрила державний кордон та припинила всі пасажирські перевезення. До того на батьківщину вільно могли повернутися усі українці, які цього хотіли та іноземці, які мають право на проживання. Задля їхнього доправлення додому працювали зокрема ДСНС-ники і поліція. Українців, які не мали свого авто на службових автобусах забирали з-під кордону та довозили до найближчих великих міст.

Вже після закриття кордонів в Україну прибули понад 100 тисяч осіб. Загалом дипломатам вдалося повернути вже майже 145 тисяч людей.

Детально про те, як і коли відбувалася евакуація читайте за посиланням.



Різниця між карантином і ізоляцією / Інфографіка 24 каналу