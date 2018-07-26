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Париж може визнати перемогу Асада і Путіна в Сирії, – Le Figaro

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Макрон уклав угоду зі злочинцями, аби відправити гуманітарну допомогу в Сирію
Макрон уклав угоду зі злочинцями, аби відправити гуманітарну допомогу в Сирію / Фото з відкритих мереж

Франція спільно з Росією відправила 50 тонн гуманітарного вантажу в Сирію після домовленостей з урядом Башара Асада. Гуманітарна операція викликає неоднозначні оцінки, але вона в будь-якому випадку утверджує військову перемогу Дамаска.

Про це йдеться у статті Le Figaro.

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Не зумівши домогтися звільнення українського кінорежисера Олега Сенцова, який голодує понад два місяці в російській в'язниці, Еммануель Макрон вирішив почати з господарем Кремля гуманітарну операцію в Сирії. 20 липня літак Ан-124 завантажив у свої багажні відсіки 50 тонн французької гуманітарної допомоги, щоб вивантажити її на авіабазі "Хмеймім", командному пункті російського контингенту в Сирії,
– нагадує автор публікації Ізабель Лассер.

Між тим ця операція не викликала одностайного схвалення. Так, колишній дипломат, викладач в Інституті політичних досліджень у Парижі Жан-П'єр Філю виступив проти того, що він вважає "великим переломом" у французькій політиці щодо Сирії.

"Франція підключається до російських експедиційних військ, щоб від імені двох президентів роздавати французьку гуманітарну допомогу цивільному населенню. Поборники істинного реалізму можуть лише пошкодувати про те, що Франція витрачає свій кредит довіри в Сирії, щоб надати законну силу наступу Росії", – пояснює аналітик.

Насправді  це вдалий політичний хід Росії, оскільки вона тепер може використовувати спільну гуманітарну місію з Францією як виправдання, вважає Філю. Окрім того, після цієї операції Париж може визнати факт того, що Башар Асад та Путін здобули військову перемогу в Сирії, робить висновок експерт.

Як зауважує ще одне французьке видання Le Monde, досі жодна західна столиця не співпрацювала з Москвою, головним союзником Дамаска, з метою доставки гуманітарної допомоги в Сирію.

Незвичайна операція, що була здійснена спільно з державою, яка під виглядом звільнення сирійського населення багато в чому винна в його стражданнях, виправдовується французьким МЗС міркуваннями ефективності. Її подають під виглядом тестової спроби обходу обмежень з боку сирійського уряду, відомого здатністю чинити перешкоди роботі ООН, головного оператора гуманітарної допомоги в країні. Залучивши до операції Москву, МЗС Франції сподівалося, що французьку гуманітарну допомогу її одержувачі, серед яких 500 важкопоранених бійців Східної Гути, отримають швидше, зазначається у публікації.

Росіяни бомбили всі лікарні Східної Гути. Краще не робити нічого, ніж укладати угоди зі злочинцями. Тим більше, що 50 тонн гумдопомоги – це крапля в морі у порівнянні з усіма потребами місцевого населення. Якщо це лише початок, то гуманітарний шантаж вже не припиниться ніколи, 
– констатує сирійський активіст із Дамаску Фаді Даюб.

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Додамо, що у квітні цього року Східну Гуту і Думу зайняли урядові війська. Наступ військ Башара Асада у регіоні підтримала російська авіація. В результаті військової операції загинули сотні мирних жителів.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Новини Франції Еммануель Макрон Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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