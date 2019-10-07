Краще, ніж було, але не те, що б хотілося, – голова Нацполіції про зарплату правоохоронців

Зарплати у Національній поліції вищі, ніж були до реформи. Однак не на тому рівні, на якому хотілося би.

Таку думку висловив новий керівник Національної поліції України Ігор Клименко, пише Lb.ua.

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За його словами, поліція не встигає рівнем зарплат за зростанням заробітку в "народному господарстві". Керівник НПУ сказав, що "старт (зарплати – 24 канал) сержанта Національної поліції України становить 9 тисяч гривень".

Також він додав, що з 2019 року підвищили зарплату оперуповноваженим: "Їхній оклад становить від 11 тисяч 500 до 12 тисяч 500 гривень".

Це не той рівень, який ми б хотіли. Хоча і куди кращий, ніж був до реформи,

– розповів Клименко.

Серед позитиву: поліцейські можуть отримати житло на пільгових умовах – 60% від його вартості платить сам поліцейський, а 40% компенсує НПУ. "Також Нацполіція оплачує всі відсотки по кредиту та інші витрати на його обслуговування", – пояснив Клименко.

Програмою "Перший мотиваційний пакет МВС" скористалися вже 380 сімей поліцейських – вони отримали житло.

Наскільки за рік зросла середня зарплата в Україні – читайте у матеріалі 24 каналу.



Про мінімальну зарплаиту у проєкті бюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу