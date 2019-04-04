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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      "Краще вже цирк": кумедна реакція соцмереж на дебати між Порошенком та Зеленським

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      Реакція соцмереж на дебати
      Реакція соцмереж на дебати / https://tsn.ua

      Кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський жваво обговорюють можливість проведення дебатів перед другим туром виборів.

      Одразу після оголошення результатів екзит-полу чинний президент закликав шоумена зустрітися на дебатах. Той, у свою чергу, згодом заявив, що зустріч має відбутися на НСК "Олімпійський". 

      Що відомо про дебати між Порошенком та Зеленським – читайте у матеріалі 24 каналу

      Глава держави погодився, однак зазначив, що дебати – не шоу, а бути президентом – не гра, а відповідальність за країну. У штабі Зеленського не забарилися з відповіддю й зазначили, що чекають від Порошенка вибачень та виконання всіх вимог.

      Тож досі не зрозуміло, чи дебати між кандидатами таки відбудуться. А тим часом у мережі точиться чимало жартів навколо місця, куди Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка – НСК "Олімпійський".

      Зокрема у ProZorro вже "запропонували" провести тендер на проведення дебатів між політиками й "закликали" взяти участь у ньому як українські, так й іноземні стадіони. 

      У ProZorro готові до тендеру на проведення дебатів! Нагадаємо, участь у закупівлі можуть взяти як українські, так й...

      Опубліковано ProZorro  Четвер, 4 квітня 2019 р.

       

       

      Реакція соцмереж на місце проведення дебатів

      Деякі користувачі жартують про те, що стадіони в Україні можуть збирати лише Святослав Вакарчук та Олег Винник. 


      У мережі жартують й на тему концертів зірок на "Олімпійському"


      Не забули й про Святослава Вакарчука


      Жартують також й про екс-президентів на дебатах

      Крім цього, українці пропонують й альтернативні варіанти для зустрічі кандидатів, серед них – театр на Подолі або цирк.

       

      Користувачі Facebook жартують й про дебати між Порошенком та Зеленським у реп-стилі.

      Крім цього, порівнюють відеозвернення політиків та висловлюють свої припущення щодо того, як відбуватимуться дебати між ними.


      Українці порівнюють звернення кандидатів


      У мережі жартують про майбутні дебати

      У соцмереж також висловлюють сумнів щодо того, чи взагалі збирається шоумен спілкуватися з Петром Порошенком.


      Так у Facebook реагують на заяви Зеленського


      Дебати порівняли з іншими масштабними подіями у світі


      Як у мережі реагують на майбутні дебати між кандидатами

       

       

      blog_ava
      Дебати на стадіоні можуть не відбутися: Зеленський хоче вибачень Порошенка
      сьогодні
      5798
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Дебати Зеленського з Порошенком Петро Порошенко Володимир Зеленський Новини політики
      Джерело: 24 канал
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