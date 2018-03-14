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Краще їсти м'ясо: дієтологи спростували користь вегетаріанського фаст-фуду

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Краще їсти м'ясо: дієтологи спростували користь вегетаріанського фаст-фуду
Краще їсти м'ясо: дієтологи спростували користь вегетаріанського фаст-фуду / 24 Канал

Дієтологи спростували користь вегетаріанських страв в ресторанах швидкого харчування.

Відомий дієтолог Пол Солтер, засновник програми Fit In Your Dress, стверджує, що вегетаріанський фаст-фуд не є кращим за м'ясо. Також, він підрахував, що в більшості випадків страви в вегетаріанських закусочних містять більше калорій і натрію, ніж м'ясні страви, йдеться у виданні Independent.

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На його думку, причина полягає в тому, що ресторани швидкого харчування на піку зростання популярності вегетаріанства прагнуть відкрити спеціалізовані заклади і надати клієнтам можливість вибору. Втім, їх фінансових ресурсів недостатньо для того, щоб слідувати всім правилам вегетаріанства і часто продукти, які вони використовують для заміни м'яса, дуже низької якості.

Так, дієтологи проаналізували склад вегетаріанського буріто від популярної мережі ресторанів Chipotle. У нього входить коричневий рис, овочі, чорні боби і салат лутук – з цими інгредієнтами він містить 370 калорій, однак деякі фаст-фуди додають в блюдо гуакамоле і сир, щоб збільшити його вагу і посилити смак. Відповідно, калорійність буріто зростає до 600, а це більше, ніж в звичайному гамбургері.

"Тофу – відмінне джерело білка, але коли ви додаєте до нього, наприклад, сир для посилення смаку, калорійність страви зростає в рази", – говорить Солтер.

Він також додав, що знайомий з багатьма веганами із зайвою вагою, які вважають, що харчуються правильно.

"Це відбувається переважно через те, що вони споживають багато хімічних речовин, які додані в веганські страви в фаст-фудах", – підсумовує дієтолог.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Поради
Джерело: 24 Канал
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