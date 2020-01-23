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      Краще зробити там музей, – Мін'юст хоче знести Лук'янівське СІЗО в Києві

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      Мін'юст хоче знести Лук'янівське СІЗО в Києві, а частину будівель залишити під музей / censor.net.ua

      Міністерство юстиції України хоче знести кілька приміщень Лук'янівського СІЗО в Києві, а його мешканців переселити у нову в'язницю. Водночас частину старих корпусів збережуть в якості музею.

      Міністр юстиції Денис Малюська відзначив, що Лук'янівське СІЗО у Києві є досить неоднорідним. Про це він сказав в ефірі ObozTV, коментуючи плани щодо створення в Україні мережі сучасних в'язниць.

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      У Лук'янівському СІЗО є старі будівлі, які за своїм призначенням будувалися ще в 19 столітті. Там санітарні та інженерні умови особливо не продумувалися. Їх краще віддати під музей, тому що там утримувався Грушевський, Винниченко, Петлюра. Краще музей робити, але ніяк не сучасну в'язницю,
      – сказав міністр.

      Попри те він відзначив, що на території слідчого ізолятора є й будови, в яких гарні сучасні адекватні умови.

      "Є окреме приміщення для перебування жінок, окремо для неповнолітніх, окремо є будівля для загального утримання. Там теж камер небагато, але умови досить сучасні. А є старі будівлі 19 століття. Там грибок, там утримують надмірну кількість людей. Ми це підкоригуємо протягом року, виведемо на стандартний рівень, більш-менш адекватний", – додав чиновник.

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      Також Малюська зауважив, що "глобальний стратегічний план" Мін'юсту – перевести частину утримуваних з Лук'янівського СІЗО за межі міста. Землю з-під слідчого ізолятора можна продати, а одну-дві будівлі залишити під музей.

      "Напевно, це було б найоптимальнішим варіантом, але це плани наступних 2-3 роки. СІЗО – це історична будівля, ми не можемо його просто продати. Його ціна буде меншою, тому що там не можна побудувати офісно-житлові приміщення", – підсумував Малюська.

      Чому виник скандал з умовами утримання в Київському СІЗО

      18 січня моніторингова група Секретаріату уповноваженого Ради з прав людини повідомила про виявлені у Київському СІЗО порушення:

      • утримувані живуть у камерах, де немає освітлення;
      • вікна надмірно заґратовані;
      • стіни вологі та вкриті грибком;
      • деякі з приміщень – взагалі без вікон та опалення, через що в'язні закривають віконні рами ковдрами і сплять у верхному одязі. 


      Умови утримання людей у Лук'янівському СІЗО / фото Офісу омбудсмена

      При цьому в новому корпусі СІЗО є камери у зразковому стані, де ніхто не живе. Ці приміщення нормально опалюють і там немає сирості.


      Нормальні камери у Лук'янівському СІЗО / фото Дениса Малюськи

      19 січня у СІЗО без попередження приїхав Міністр юстиції Денис Малюська. Його вразили умови утримання людей у СІЗО, тож він доручив якнайшвидше розробити чіткі правила розміщення людей у камерах.

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики СІЗО Міністерство юстиції Денис Малюська Новини Києва Музеї
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