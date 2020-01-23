Краще зробити там музей, – Мін'юст хоче знести Лук'янівське СІЗО в Києві

Міністерство юстиції України хоче знести кілька приміщень Лук'янівського СІЗО в Києві, а його мешканців переселити у нову в'язницю. Водночас частину старих корпусів збережуть в якості музею.

Міністр юстиції Денис Малюська відзначив, що Лук'янівське СІЗО у Києві є досить неоднорідним. Про це він сказав в ефірі ObozTV, коментуючи плани щодо створення в Україні мережі сучасних в'язниць.

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У Лук'янівському СІЗО є старі будівлі, які за своїм призначенням будувалися ще в 19 столітті. Там санітарні та інженерні умови особливо не продумувалися. Їх краще віддати під музей, тому що там утримувався Грушевський, Винниченко, Петлюра. Краще музей робити, але ніяк не сучасну в'язницю,

– сказав міністр.

Попри те він відзначив, що на території слідчого ізолятора є й будови, в яких гарні сучасні адекватні умови.

"Є окреме приміщення для перебування жінок, окремо для неповнолітніх, окремо є будівля для загального утримання. Там теж камер небагато, але умови досить сучасні. А є старі будівлі 19 століття. Там грибок, там утримують надмірну кількість людей. Ми це підкоригуємо протягом року, виведемо на стандартний рівень, більш-менш адекватний", – додав чиновник.

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Також Малюська зауважив, що "глобальний стратегічний план" Мін'юсту – перевести частину утримуваних з Лук'янівського СІЗО за межі міста. Землю з-під слідчого ізолятора можна продати, а одну-дві будівлі залишити під музей.

"Напевно, це було б найоптимальнішим варіантом, але це плани наступних 2-3 роки. СІЗО – це історична будівля, ми не можемо його просто продати. Його ціна буде меншою, тому що там не можна побудувати офісно-житлові приміщення", – підсумував Малюська.

Чому виник скандал з умовами утримання в Київському СІЗО

18 січня моніторингова група Секретаріату уповноваженого Ради з прав людини повідомила про виявлені у Київському СІЗО порушення:

утримувані живуть у камерах, де немає освітлення;

вікна надмірно заґратовані;

стіни вологі та вкриті грибком;

деякі з приміщень – взагалі без вікон та опалення, через що в'язні закривають віконні рами ковдрами і сплять у верхному одязі.



Умови утримання людей у Лук'янівському СІЗО / фото Офісу омбудсмена

При цьому в новому корпусі СІЗО є камери у зразковому стані, де ніхто не живе. Ці приміщення нормально опалюють і там немає сирості.



Нормальні камери у Лук'янівському СІЗО / фото Дениса Малюськи

19 січня у СІЗО без попередження приїхав Міністр юстиції Денис Малюська. Його вразили умови утримання людей у СІЗО, тож він доручив якнайшвидше розробити чіткі правила розміщення людей у камерах.