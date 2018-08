ТОП-3 гри липня 2018: огляд World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale

Ще на початку червня в рамках конференції Е3 2018 студії презентували свої найкращі ігри, які планують запусти у найближчий рік. Проте у світі відеоігор є й ті, які вже заслужили свою аудиторію та популярність. Техно 24 підготував рейтинг найпопулярніших ігор липня, серед яких – World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale.

World of Warcraft

Огляд сюжету World of Warcraft

Першою в нашому списку найкращих ігор місяця опинилася World of Warcraft. Для тих, хто ще не знає – це масова багатокористувацька рольова онлайн-гра. Її розробила та видає компанія Blizzard Entertainment.

Читайте також: В грі GTA Online з'явилася зброя з шутера Red Dead Redemption 2: як її активувати

Дія World of Warcraft відбувається в фентезійному всесвіті Warcraft, гра тісно пов'язана з попередніми іграми серії – стратегіями в реальному часі; кожен гравець керує одним персонажем і може взаємодіяти з іншими гравцями в загальному віртуальному світі. Гра була анонсована в 2001 році і випущена 23 листопада 2004 року, до 10 річниці Warcraft: Orcs & Humans.

World of Warcraft надається гравцям на основі щомісячної платної підписки. Крім того, для гри регулярно випускаються тематичні платні доповнення, які додають в гру нові області, нові класи персонажів та інший додатковий або оновлений контент.



Скріншот з гри World of Warcraft

На 2018 рік було випущено шість таких доповнень – The Burning Crusade (2007), Wrath of the Lich King (2008), Cataclysm (2010), Mists of Pandaria (2012), Warlords of Draenor (2014 року) і Legion (2016). Зараз у розробці сьоме доповнення – Battle for Azeroth. У 2017 році Blizzard також анонсувала версію гри під назвою Classic, засновану на першій грі без проблем, які накопичилися за минулі роки змін і доповнень.

У 2008 році Книга рекордів Гіннесса назвала World of Warcraft найпопулярнішою MMORPG в світі за кількістю передплатників понад 10 мільйонів людей. На піку популярності гри, в жовтні 2010 року, ця кількість перевищила 12 мільйонів, хоча до 2015 року вона зменшилася лише до 5,5 мільйона.



Скріншот з гри World of Warcraft

У 2014 році Blizzard повідомляла, що за десять років із запуску гри в ній було створено понад 100 мільйонів облікових записів. Гра отримала безліч нагород, включаючи Gamespot's Game of the Year Award як найкраща гра 2004.

Мінімальні системні вимоги World of Warcraft:

Операційна система: Windows 7 (64-bit) Процесор: Intel Core i5-760 / AMD FX-8100 Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560 (2 ГБ) / AMD Radeon HD 7850 (2 ГБ) / Intel HD Graphics 530 (45W TDP) Оперативна пам'ять: 4 ГБ (8 ГБ для Intel HD Graphics 530) Вільне місце на жорсткому диску: 70 ГБ вільного місця на 7200 RPM HDD Роздільна здатність: мінімальна роздільна здатність екрану 1024 x 768 точок

Рекомендовані системні вимоги World of Warcraft:

Операційна система: Windows 10 (64-bit) Процесор: Intel Core i7-4770 / AMD FX-8310 Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 ГБ) / AMD Radeon R9 280 Оперативна пам'ять: 8 ГБ Вільне місце на жорсткому диску: 70 ГБ вільного місця на SSD Роздільна здатність: мінімальна роздільна здатність екрану 1024 x 768 точок



Скріншот з гри World of Warcraft

До слова, студія Blizzard готує до випуску новий додаток до гри під назвою Battle for Azeroth, яке повинне побачити світ вже 14 серпня.

Всі трейлери гри World of Warcraft – дивіться відео

PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds)

Огляд сюжету PUBG

Наступна гра в нашому рейтингу не має такої шаленої підтримки відданих фанатів, як World of Warcraft, проте за рік встигла завоювати свою аудиторію. PUBG – це також багатокористувацька онлайн-гра, проте в жанрі "Королівської битви". Її розробляє та випускає студія PUBG Corporation – дочірня компанії корейського видавця Bluehole.

Читайте також: Створили корпус комп'ютера у стилі популярної гри PUBG: фото

Гра заснована на попередніх модифікаціях для інших ігор, створених Бренданом Гріном під псевдонімом PlayerUnknown, концепція яких була натхненна японським фільмом "Королівська битва" 2000 року. У підсумку це призвело до створення самостійної гри, де Грін виступив в якості ведучого геймдизайнера.



Скріншот з гри PUBG

У грі до 100 гравців, які десантуються на острів, після чого шукають спорядження і зброю, аби вбити інших учасників і при цьому самим залишитися живими. Доступна безпечна зона на внутрішньоігровій карті з часом починає зменшуватися, роблячи доступний пристрій більш тісним, аби зіштовхувати між собою геймерів. Останній гравець або команда, яким вдалося вижити, стають переможцями в раунді гри.

PlayerUnknown's Battlegrounds була випущена в Steam за програмою раннього доступу 23 березня 2017 року для операційної системи Windows. Протягом перших 7 місяців після виходу було продано більше 13 мільйонів копій гри, а пікова кількість гравців досягла позназки понад 2 мільйони осіб до кінця року, що зробило її однією з найпопулярніших ігор в Steam.



Скріншот з гри PUBG

31 жовтня продажі PUBG перевищили 18 мільйонів копій. Повна версія гри була випущена 21 грудня 2017 року. Вихід для Xbox One під видавництвом Microsoft Studios відбувся 12 грудня по програмі раннього доступу Xbox Game Preview.

Мінімальні системні вимоги PUBG:

Операційна система: Windows 7 / 8 / 10 (64-bit) Процесор: Intel Core i3-4430 / AMD FX-6300 Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 (2 ГБ) / AMD Radeon R7 370 2 (ГБ) Оперативна пам'ять: 8 ГБ Вільне місце на жорсткому диску: 30 ГБ

Рекомендовані системні вимоги PUBG:

Операційна система: Windows 7 / 8 / 10 (64-bit) Процесор: Intel Core i5-6600 / Intel Core i5-7500 / Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 5 1600 Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 ГБ) / Radeon RX570 Оперативна пам'ять: 16 ГБ Вільне місце на жорсткому диску: 30 ГБ

Трейлер гри PUBG – дивіться відео

Fortnite Battle Royale

Огляд сюжету Fortnite Battle Royale

Ця гра на слуху вже майже тиждень у прихильників жанру "Королівської битви", адже корпорація Google оголосила про вихід Android-версії Fortnite. Проте ця новина одразу почала обростати чутками, ніби в Play Store гра так і не з'явиться, а буде доступна лише для власників нових флагманів компанії – Google Pixel 3. Втім, якби там не було, Fortnite Battle Royale – це той претендент, який за своєю популярністю може позмагатися навіть з культовою World of Warcraft чи свіжою PUBG.

Читайте також: Історія гри Pro Evolution Soccer: як змінювався один із найвідоміших футбольних симуляторів

Отож, Fortnite – це мультиплатформна комп'ютерна гра в жанрі "Королевської битви", яку розробляє та випускає компанія Epic Games для Windows, macOS, PlayStation 4 та Xbox One з 2017 року.

У 2018 році Epic Games також випустила версії гри для iOS і Nintendo Switch; в розробці є версія для Android. Гра розповсюджується переважно за допомогою цифрової дистрибуції за моделлю free-to-play; випуском версій гри на фізичних носіях займається компанія Gearbox Publishing.



Скріншот з гри Fortnite Battle Royale

Fortnite Battle Royale є відгалуженням від комп'ютерної гри Fortnite, також відомої як Fortnite: Save the World – симулятора виживання з можливістю будівництва різних споруд.

Подібно до інших ігор в жанрі "Королівської битви", Fortnite Battle Royale пропонує гравцям взяти участь в масовій битві на великій карті – поодинці або групами від двох до чотирьох осіб, винищуючи або уникаючи персонажів інших гравців до тих пір, поки на карті не залишиться тільки один переможець.

Гра підштовхує гравців до взаємодії, поступово зменшуючи доступну їм "безпечну" зону; вихід за її межі призведе до втрати здоров'я і загибелі персонажа. В ході гри гравці повинні шукати розкидані по карті зброю і предмети, щоб отримати перевагу над суперниками.



Скріншот з гри Fortnite Battle Royale

Fortnite Battle Royale запозичує з Fortnite можливість будівництва споруд – гравці можуть руйнувати різні об'єкти і будови в грі і використовувати отримані матеріали для будівництва нових. Гра в обмежених межах дає змогу гравцям з різних платформ – персональних комп'ютерів, приставок і мобільних пристроїв – грати на одній карті один з одним.

Судовий позов розробників PlayerUnknown's Battlegrounds щодо авторських прав

Ідея Fortnite Battle Royale виникла після виходу "Королівської битви" PlayerUnknown's Battlegrounds, яка домоглася величезної популярності в 2017 році. Бачачи швидке зростання числа гравців і комерційний успіх цієї гри, Epic Games спочатку відтворила аналогічний режим в складі гри Fortnite, а потім і випустила окрему версію гри. У той час як гра сама по собі безкоштовна, розробник отримує дохід від мікротранзакцій, і для цього використовується загальна між Fortnite і Fortnite Battle Royale віртуальна валюта.

Читайте також: Гра Shadow of the Tomb Raider: огляд, системні вимоги та трейлер

У січні 2018 року південнокорейська компанія PUBG Corp, що відповідає за випуск і підтримку комп'ютерної гри PUBG, подала судовий позов проти Epic Games, заявляючи, що Fortnite Battle Royale порушує авторські права PUBG Corp, як розробників PUBG. Зокрема, представники PUBG Corp стверджували, що в Fortnite Battle Royale скопійовані з PUBG інтерфейс користувача та ігрові предмети.



Скріншот з гри Fortnite Battle Royale

За повідомленням газети Korea Times, опитані експерти сумнівалися в тому, що PUBG Corp. вдасться виграти справу: весь жанр "Королівської битви", що включає в себе і PlayerUnknown's Battlegrounds, і Fortnite Battle Royale не є оригінальним і відтворює в ігровій формі фільм "Королівська битва" (2000). У червні 2018 року PUBG Corp відкликала позов без оголошення причин.

Мінімальні системні вимоги Fortnite Battle Royale:

Операційна система: Windows 7 / 8 / 10 (64-bit) Процесор: Intel Core i3 (2,4 ГГц) Відеокарта: Intel HD 4000 Оперативна пам'ять: 4 ГБ Вільне місце на жорсткому диску: 12 ГБ

Рекомендовані системні вимоги Fortnite Battle Royale:

Операційна система: Windows 7 / 8 / 10 (64-bit) Процесор: Intel Core i5 (2,8 ГГц) Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 Оперативна пам'ять: 8 ГБ Вільне місце на жорсткому диску: 12 ГБ

Вісі трейлери гри Fortnite Battle Royale – дивіться відео

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.