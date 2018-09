ТОП-3 гри серпня 2018: огляд Far Cry 5, Strange Brigade та God of War 4

Розробники ігор не дуже поспішають випускати свої бестселери. Тому, поки геймери очікують на найбільш гучні прем'єри цього року, Техно 24 підготував найкращі ігри серпня, серед яких забезпечили собі місце четверта частина God of War (2018), Strange Brigade та Far Cry 5.

Far Cry 5

Сюжет гри Far Cry 5

Читайте також: ТОП-3 гри липня 2018: огляд World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale

Far Cry 5 – це мультиплатформова комп'ютерна гра в жанрі шутера від першої особи та action-adventure. Над грою працювала канадська студія Ubisoft Montreal, а видала тайтл компанія Ubisoft. Far Cry 5 стала п’ятою основною грою із однойменної серії ігор. Гра вийшла 27 березня 2018 року на Windows, PlayStation 4 та Xbox One.



Постер гри Far Cry 5

Дія гри Far Cry 5 відбувається в окрузі Хоуп, штат Монтана. В Far Cry 5 помічник шерифа на ім'я Йозеф Сід створив релігійний культ "Врата Едему". Гравець шутера потрапляє в центр конфлікту між сектантами і жителями округу Хоуп, які організовують збройний опір. У гру Far Cry 5 розробники вклали багато ґаджетів і зброї для боротьби з ворогами: пістолети, вибухові речовини, дробовики, луки, гранати, ракетні пускові установки, а також зброю ближнього бою – бити, кувалди і багато іншого.



Скріншот з гри Far Cry 5

За перший тиждень, з моменту релізу, Far Cry 5 заробила 310 мільйонів доларів, близько 50% виручки припало на цифровий контент. Це зробило її найбільш комерційно успішною частиною серії і другою найбільш продаваною грою в історії Ubisoft, після Tom Clancy's The Division.

Для порівняння, нова кінокартина Стівена Спілберга "Першому гравцеві приготуватися", що вийшла 29 березня 2018 року, за тиждень зібрала трохи більше 190 мільйонів доларів. Це говорить про те, що сучасна ігрова індустрія по прибутковості і популярності випереджає кінематограф. Згідно зі звітом NPD Group, Far Cry 5 стала найбільш продаваною грою в США в березні 2018 року.

Критика гри Far Cry 5

Читайте також: Shadow of the Tomb Raider: розробники опублікували офіційні системні вимоги до гри

Анонс Far Cry 5 відбувся під час загострення політичної та ідеологічної конфліктів і міжнародного резонансу (зокрема, обрання Дональда Трампа на пост президента Сполучених Штатів і початок виходу Великобританії з Європейського Союзу). Багато журналістів висловили думку, що сеттінг Far Cry 5 включав теми релігійного фанатизму і вкрай правих в межах США, а не в більш екзотичній локації, що робить гру дуже суперечливою в нинішніх умовах. Представники ЗМІ відзначили, що через тривалий циклу розробки Ubisoft ненавмисно розробляла сюжет навколо сучасної політичної атмосфери і намагалася применшити будь-які зв'язки з поточними подіями в реальному світі.



Скріншот з гри Far Cry 5

Після анонсу, на сайті Change.org була створена петиція, в якій американці просили Ubisoft переробити антагоністів гри (мусульман), а також вони висловилися проти образу християнського фундаменталізму в лиходіїв. Акція була піддана критиці з боку галузевих коментаторів, які вказали, що підняті теми відображають актуальну соціально-політичну обстановку, а відеоігри виступають як засіб для громадської критики.

Мінімальні системні вимоги (30 FPS та 720p) Far Cry 5:

Операційна система: Windows 7 SP1 \ Windows 8.1 \ Windows 10 (тільки 64-біт); Процесор: Intel Core i5-2400 (3,1 ГГц) \ AMD FX-6300 (3,5 ГГц); Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 \ AMD R9 270 (мінімум 2 ГБ); Оперативна пам’ять: 8 ГБ.

Рекомендовані системні вимоги (60 FPS та 1080p) Far Cry 5:

Операційна система: Windows 7 SP1 \ Windows 8.1 \ Windows 10 (тільки 64-біт); Процесор: Intel Core i7-4770 (3,4 ГГц) \ AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц); Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 \ AMD R9 290X (мінімум 4 ГБ); Оперативна пам’ять: 8 ГБ.

Мінімальні системні вимоги (30 FPS та 4К) Far Cry 5:

Операційна система: Windows 10 (тільки 64-біт); Процесор: Intel Core i7-6700 (3,4 ГГц) \ AMD Ryzen 5 1600X (3,6 ГГц); Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 \ AMD RX Vega 56 (мінімум 8 ГБ); Оперативна пам’ять: 16 ГБ.

Рекомендовані системні вимоги (60 FPS та 4К) Far Cry 5:

Операційна система: Windows 10 (тільки 64-біт); Процесор: Intel Core i7-6700K (4,0 ГГц) \ AMD Ryzen 7 1700X (3,4 ГГц); Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI \ AMD RX Vega 56 CFX (мінімум 8 ГБ); Оперативна пам’ять: 16 ГБ.



Скріншот з гри Far Cry 5

Окрім того, Ubisoft назвала відеокарти, з якими Far Cry 5 точно відтворюватиметься на вашому комп'ютері.

NVIDIA:

GeForce GTX600 series: GeForce GTX670 або вище; GeForce GTX700 series: GeForce GTX760 або вище; GeForce GTX900 series: GeForce GTX950 або вище; GeForce GTX10-Series: GeForce GTX1050 або вище.

AMD:

Radeon 200 series: Radeon R9 270 або вище; Radeon 300/Fury X series: Radeon R7 370 або вище; Radeon 400 series: Radeon RX 460 або вище.

Трейлер гри Far Cry 5 – дивіться відео

Strange Brigade

Сюжет гри Strange Brigade

Читайте також: Valve випустила безкоштовну версію гри CS: GO

28 серпня студія Rebellion Developments випустила гру Strange Brigade для Microsoft Windows, PlayStation 4 та Xbox One. Відзначимо, що тайтл – це шутер від третьої особи із величезним акцентом на кооперативний геймплей. У грі геймер бере на себе роль авантюриста 1930 років і може об'єднатися з трьома іншими гравцями для боротьби з різними міфологічними ворогами, такими як мумії, гігантські скорпіони та мінотаври.



Постер гри Strange Brigade

У грі присутні чотири відтворюваних персонажі, які мають різну зброю та здібності. Кожна зброя має кілька слотів для оновлення, які можуть бути використані для підвищення боєздатності. Гравці також можуть перемикати та модернізувати її на робочих станках, які знаходяться на кожному рівні. Окрім того, геймери можуть активувати різні пастки, такі як леза та шипи, аби позбутися ворогів.



Скріншот з гри Strange Brigade

У грі присутні рівневі розгалуження, які заохочують до розвідки. Гравці також можуть знайти скрині для скарбів, аби розблокувати потужну зброю та збирати золоті монети для придбання нового озброєння.



Скріншот з гри Strange Brigade

Окрім того повідомляється, що нова гра використовуватиме систему захисту Denuvo.

Мінімальні системні вимоги Strange Brigade:

Операційна система: 64-бітна Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 Процесор: Intel Core i3-2100 / аналогічний AMD Оперативна пам'ять: 4 ГБ Графіка: AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ) / NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ).

Рекомендовані системні вимоги Strange Brigade:

Операційна система: 64-бітна Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 Процесор: Intel Core i7-3770 / аналогічний AMD Оперативна пам'ять: 8 ГБ Графіка NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480.

Трейлер гри Strange Brigade – дивіться відео

God of War (2018)

Сюжет гри God of War

God of War – це нова частина популярної комп'ютерної гри в жанрі action-adventure. Тайтл розробила компанія SIE Santa Monica Studio, а випустила Sony Interactive Entertainment для консолі PlayStation 4. Гра побачила світ 20 квітня 2018 року і стала восьмою з серії God of War. Окрім того, нова частина популярної серії стала сиквелом до гри God of War III, яку випустили в 2010 році. Тайтл переніс серію у світ скандинавської міфології. Відзначимо, що всі попередні ігри серії базувалися на грецькій міфології.



Постер гри God of War (2018)

Сюжет God of War (2018) будується навколо спартанця Кратоса, який таки зумів помститися богам Олімпу. Тепер він разом зі своїм сином живе на півночі, в світі Скандинавських богів і монстрів. Він повинен боротися, аби вижити, а також повинен навчити свого сина цьому.

Читайте також: Розробники перенесли дату релізу Battlefield V: нова дата виходу гри

Ігровий процес God of War (2018) серйозно відрізняється від попередніх частин серії, адже Кратос більше не користується своїми клинками, замінивши їх на сокиру, а також навчився користуватися цибулею. Крім того, ігровий процес не обмежується пригодами одного тільки Кратоса – в деяких моментах гравцям належить взяти під свій контроль його сина, щоб виконувати різні доручення батька. Відзначимо, що під час гри за Картоса син виступає персонажем-помічником, який допомагає в бою, вирішує головоломки і досліджує світ.



Скріншот з гри God of War (2018)

Відзначимо, що компанія Sony повідомила про те, що продажі гри God of War стали найбільшими за всю історію консолі PlayStation 4. За перші три дні із моменту релізу гри, її придбали 3,1 мільйона геймерів.



Скріншот з гри God of War (2018)

Системні вимоги God of War

На жаль, пограти в God of War (2018) на комп'ютері ви не зможете, тому що гра вийшла ексклюзивно на PlayStation 4.

Трейлер гри God of War (2018) – дивіться відео

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно