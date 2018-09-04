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Кращі мотогонщики світу були шоковані: українець Малик двічі встановив незвичний рекорд

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Попрапити сюди – мрія кожного авто- чи мотогонщика. Висохле озеро Бонневіль – це 260 квадратних кілометрів гладкої поверхні, вкритої товстим шаром солі. Кажуть, тут живе бог швидкості. Встановити рекорд на цьому місці – те саме, що альпіністу зійти на Еверест. А тепер уявіть: українцю Сергій Малику вдалось 2 роки поспіль дивувати кращих гонщиків світу своїми досягненнями.

Активністю Сергія Малика можна тільки захоплюватись. Президент Київського міського автомотоклубу та кандидат психологічних наук не звик засиджуватись на одному місці – свого часу влаштовував перегони на злітно-посадковій смузі з літаком, об'їхав Україну вздовж кордону за 13 днів, а потім замахнувся й на Європу – тоді мандрівка розтягнулася на 32 тисячі кілометрів та 10 тижнів. У 2017 йому закортіло представити Україну за океаном. А саме – на Бонневілі.

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Мотоцикл обрали український – модифікований "Дніпро" від Київського мотозаводу. Уже на місці Сергій Малик зрозумів, наскільки складно їздити по солі. Це вам не асфальт, не гравій і не ґрунт – швидкість набирати значно важче, та й контролювати свого залізного коня – непросте завдання. Тут тішишся не лише рекорду, але й тому, що не впав. Попри труднощі, рекорд встановили з першої спроби – 116 кілометрів на годину. І це при тому, що попередній був лише 82.

сергій малик
Сергій Малик


Озеро Бонневіль

Тоді його досягнення стало справжньою сенсацію, а в голові Сергія виникла ідея – приїхати ще раз. І вже цього року на ювілейні 70-і змагання киянин привіз електробайк. Як і рік тому, хотілось, аби він був максимально українським – тому знову взяли за основу дітище київського заводу "Дніпро" та встановили електродвигун українського виробництва. Найважче було з батареями – довелося використати китайські.

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13 серпня українцю вдалося розвинути рекордні у своєму класі: 168 кілометрів на годину. Планів у Сергія Малика чимало, серед найбільш амбітних – об'їхати Північну та Південну Америку в пошуках українського сліду. 

Теги: Спорт Новини України Зроблено в Україні Мото
Джерело: 24 канал
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