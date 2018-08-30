Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24

У серпні виробники смартфонів потішили користувачів численними новинками. Samsung представила свого короля Galaxy Note 9. Nokia випустила "найочікуваніший смартфон компанії" – недорогий 6.1 Plus. А Xiaomi заінтригувала новим Poco F1, який став найдешевшим флагманом на Snapdragon 845.

Техно 24 підготував вже традиційний рейтинг найкращих смартфонів місяця.

Galaxy Note9

Ще до офіційної презентації Samsung анонсував Galaxy Note9, як смартфон топового рівня. Тож очікування були великі. І треба сказати, що ці очікування були виправдані. Смартфон був презентований на початку серпня, а 16 серпня компанія Samsung провела українську презентацію флагмана.

Читайте також: Рідкісний iPhone 2G продають за 12 тисяч доларів

Galaxy Note9 отримав екран з діагоналлю 6,4 дюйма. Флагман оснащений Super AMOLED-екраном з роздільною здатністю 2960 х 1440 пікселів з можливістю ручного регулювання від HD + (1480 х 720) до Full HD + (2220 х 1080) і WQHD + (2960 х 1440).

В Азії та країнах Європи доступна модель з процесором Samsung Exynos 9 9810, який отримає чотири ядра Exynos M3 Mongoose з максимальною тактовою частотою 2,7 ГГц, а також чотири ARM Cortex-A55. За графічну частину відповідає прискорювач ARM Mali-G72 MP18, який витягне обробку "важких" ігор і додатків, включаючи VR.

S Pen став "пультом дистанційного керування"

Основна камера має подвійний модуль на 12 Мп, об'єктив отримав можливість перемикання діафрагми – з f / 1,5 на f / 2,4. Камера включає адаптивну оптичну стабілізацію зображення, можливість запису відео 2160p, зйомку відео Super Slow-Mo з частотою кадрів до 960 кадрів за секунду. Селфі-камера отримала модуль на 8 Мп, автофокус і ширококутну оптику. Окрім того, камера отримає елементи штучного інтелекту. Тобто смартфон сам розрізняти умови зйомки, підлаштовувати баланс білого і кольорів та визначати найкращий знімок із серії.

Однією з головних фішок смартфона став S Pen з вбудованим Bluetooth. Тобто стилус окрім своєї основної функції тепер став таким собі пультом дистанційного керування. Тепер ним можна перемикати треки, робити фото тощо.

Не можна не згадати і про пам'ять. Топова модифікація отримала 512 ГБ внутрішньої пам'яті. Також у смартфоні передбачено слот для розширення пам’яті до 512 ГБ. Таким чином Galaxy Note9 став першим смартфоном, що отримав терабайт флеш-пам’яті. На жаль, ця версія не буде доступна на українському ринку.

В Україні версія із 128 ГБ вбудованої пам’яті за попереднім замовленням коштує 34 999 гривень.

Meizu 16

Meizu 16 приваблює витонченим дизайном

Компанія Meizu представила новий флагман через кілька місяців після виходу Meizu 15. Перше, що привертає увагу – дизайн. Смартфон отримав тонкі та симетричні рамки вгорі та внизу екрану. Це приємно дивує, на фоні засилля апаратів з "монобровою". Товщина девайсу – 7,3 мм. Як запевняють інженери, цей смартфон є найтоншим сенсорним телефоном у світі.

Meizu 16: огляд

Meizu 16 отримав діагональ 6 дюймів. Сканер відбитків пальців вбудований у дисплей. Працює пристрій на топовому процесорі Snapdragon 845. Він функціонує під управлінням Android 8 Oreo з фірмовою оболонкою Flyme. Батарея має ємність 3010 мАг, це має забезпечити до 13,5 годин активного використання.

Здвоєна основна камера має 12-Мп основний сенсор з оптичною стабілізацією та 20-Мп допоміжний, який забезпечує триразове наближення без втрати якості. Фронтальна камера має роздільну здатність 20-Мп.

Рекомендована вартість базової версії Meizu 16 (6ГБ/64 ГБ) становить 395 доларів (10 600 гривень); модифікація з 6 ГБ/128 ГБ коштує 440 доларів (11 800 гривень), а топова модифікація 8ГБ/256 ГБ 485 доларів (13 000 гривень).

Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.1 Plus отримав хороше співвідношення ціни і якості

Цей пристрій отримав дуже непогані характеристики при доволі бюджетній ціні. Так, смартфон оснащений безрамковим 5,8-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю FHD + та співвідношенням сторін 19: 9.

Nokia 6.1 Plus працює на новітньому процесорі Qualcomm Snapdragon 636, продуктивність якого на 40% вище, ніж у чіпсета попереднього покоління. Також він отримав покращений графічний процесор і технології оптимізації використання батареї, що дасть змогу користувачеві довше дивитися фільми і слухати музику. До речі, ємність акумулятора становить 3 060 міліампер годин.

Читайте також: Смартфони із найкращою камерою: Sony Xperia XZ2 Premium чи Huawei P20 Pro

Основна камера Nokia 6.1 Plus має два модулі з роздільною здатністю 16 Мп і 5 Мп. Користувач може самостійно в режимі реального часу вибирати ступінь розмиття фону при використанні ефекту боке. Камера також має підтримку режиму HDR, який автоматично підбирає глибину кольору, зображення обробляються за допомогою технологій штучного інтелекту, при зйомці портретів використовується режим портретного освітлення. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп.

Пристрій з коробки працюватиме на операційній системі Android One та одним із перших отримає оновлення до Android Pie.

Рекомендована вартість Nokia 6.1 Plus складає 249 євро (близько 7 640 гривень).

Poco F1

Це перший пристрій компанії, що вийшов під новим брендом Pocophone. Ще до презентації в мережі з’явилась інформація, що новинка отримає топовий процесор Snapdragon 845 та стане найдешевшим флагманом із цим "драконом". Також він оснащений рідинною системою охолодження LiquidCool.

Став найдешевшим флагманом на Snapdragon 845

Poco F1 отримав 6,18-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2246х1080 точок. Основна камера здвоєна із сенсорами з роздільною здатністю 12 і 5 Мп. А селфі можна зробити за допомогою 20-мегапіксельної камери.

Батарея новинки має ємність 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 3.0.

Смартфон вже можна замовити в Україні. Базову версію з 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті можна попередньо замовити за 10 999 гривень.