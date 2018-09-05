Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку

Китайську компанію Xiaomi ми любимо за те, що її розробники регулярно пропонують нові ідеї та моделі. А головне, що навіть їхні флагмани дуже доступні у плані ціни. Якими смартфонами Xiaomi зацікавила цього літа – про це далі в матеріалі.

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 – один з найочікуваніших флагманів року

Цей смартфон називають одним з найочікуваніших флагманів року. 22 серпня він офіційно надійшов у продаж в Україні. Ціна за базову версію становить 13 999 гривень.

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Пристрій отримав S-AMOLED дисплей із роздільною здатністю Full HD + (2248 x 1080 точок) та діагоналлю 6,21 дюйма. Співвідношення екрану до корпусу становить 88,5%.

Xiaomi Mi8 також оснащений скляною задньою панеллю та металевим каркасом. Варто зазначити, що ця модель стала першим телефоном компанії, що отримала дисплей із вирізом зверху.

Під "монобровою" захована 12-мегапіксельна фронтальна камера із модулем від компанії Samsung, датчик приближення, інфрачервоне освітлення та інфрачервоні лінзи. Основна камера здвоєна: ширококутовий основний модуль Sony IMX363 на 12 мегапікселів з діафрагмою f / 1.8 та розміром 1,4 мкм, а також додатковий 12-мегапіксельний датчик S5K3M3 із діафрагмою f / 2,4 та розміром 1 мікрон.

Смартфон отримав флагманський чіпсет Snapdragon 845, який в AnTuTu видав 301,472 бали. Також флагман має 6 Гбайт оперативної пам’яті та модифікації на 64, 128 та 256 ГБ вбудованої флеш-пам’яті. Також Xiaomi Mi8 отримав акумулятор на 3 400 міліампер годин. Щодо безпеки, то смартфон має сканер відбитків пальців та функцію 3D-сканування особи.

Xiaomi Mi A2

Успішний бюджетник Xiaomi Mi A2

Його попередник Xiaomi Mi A1 став одним із найуспішніших бюджетних смартфонів. Тож і на вихід Mi A2 усі чекали з нетерпінням. І треба сказати, що він не підвів. Смартфон отримав 8-ядений чіп Snapdragon 660 з графікою Adreno 512. Варто зазначити, що в популярному бенчмарку AnTuTu він показав непоганий результат – 139 208 балів.

Смартфон отримав 5,99-дюймовий LCD-дисплей зі співвідношенням сторін 18:9 та роздільною здатністю Full HD+ (2160×1080p). До речі, Xiaomi Mi A2 працює на чистому Android, без фірмової прошивки Xiaomi MIUI. Основна камера подвійна з модулями на 12 Мп і 20 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп.

24 липня смартфон надійшов у продаж в Україні. Модифікація з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті коштує 7 999 гривень.

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Max 3 – один з найбільших смарфтонів на ринку

Головною особливістю Mi Max 3 є його розмір. В діагоналі екран смартфона має 6,9 дюйма та співвідношення сторін 18:9.

Апарат отримав процесор Qualcomm Snapdragon 636 з максимальною тактовою частотою 1,8 ГГц та працює під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo з надбудовою MIUI 9.6.

На задній панелі розміщена подвійна камера з модулями на 12 Мп і 5 Мп. Фронтальна камера має 8-мегапіксельний сенсор. Він також підтримує систему штучного інтелекту, яка буде допомагати в роботі камери.

Xiaomi Mi Max 3: огляд

Ще одне достоїнство Mi Max 3 – потужна батарея. Її ємність 5500 мАг. Це хороший показник навіть для такого велетня. До прикладу, його "побратим" по зросту 7-дюймовий Huawei Honor Note 10 отримав батарею на 5000 мАг.

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На українському ринку пристрій ще не з’явився. Рекомендована ціна у Китаї за базову версію (4/64 ГБ) – 250 доларів (близько 6 575 гривень), при цьому топова модифікація (6/128 ГБ) оцінена 295 доларів (близько 7 760 гривень).

Poco F1

Загадковий Poco F1

Цей пристрій став найбільшою загадкою Xiaomi цього літа. Спочатку китайці заінтригували назвою Pocophone, випустивши пристрій під новим брендом. Пізніше стало відомо, що смартфон буде працювати на топовому процесорі Snapdragon 845 з максимальною частотою до 2,8 ГГц. Третя особливість, що ще більше підігріла інтерес до новинки, – його ціна. Базова версія смартфона коштує у Китаю 300 доларів. Таким чином Poco F1 став найдешевшим флагманом компанії.

Щодо інших характеристик, Pocophone F1 отримав 6,18-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2246х1080 точок. Також інженери додали рідинну систему охолодження LiquidCool.

Смартфон отримав здвоєну камеру із сенсорами з роздільною здатністю 12 і 5 Мп. А селфі можна зробити за допомогою 20-мегапіксельної камери. Також пристрій має потужний стереозвук. Телефон живиться від батареї єністю 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 3.0.

Базова версія Poco F1 в Україні із 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті коштує 10 999 гривень.

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