Найуспішніші спортсмени-українці у 2018 році: від олімпійських чемпіонів до світових чемпіонок

У 2018 році було чимало спортивних подій, де на п’єдестали піднімалися українські спортсмени і лунав гімн України. Пропонуємо пригадати найбільш визначних українських спортсменів. Деякі з них цілком очікувано ставали чемпіонами, інші ж – доволі несподівано.

Рейтинг спортсменів складено у алфавітному порядку, а не за важливістю їх нагород. Адже кожна їхня перемога важлива для України.

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Олександр Абраменко

Вид спорту: лижна акробатика

За що: за єдине олімпійське золото України на зимових Олімпійських іграх 2018 року у Пхеньчхані. 18 лютого за стрибок Back Full – Full – Double Full Олександр Абраменко отримав 128,51 балів і випередив усіх суперників. Це принесло йому (та всій Україні) золоту медаль. Вона так і стала єдиною нагородою найвищого ґатунку для України на цій зимовій Олімпіаді.

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Дарія Білодід

Вид спорту: дзюдо (вагова категорія до 48 кілограмів)

За що: за звання чемпіонки світу з дзюдо у віці 17 років (на момент завоювання золота українці виповнилося 17 років і 345 днів). 20 вересня вона виборола "золото" чемпіонату світу з дзюдо на татамі в азербайджанському Баку у ваговій категорії до 48 кілограмів. Наприкінці другої хвилини фіналу українка таки спромоглася провести кидок на оцінку іппон – це дострокова перемога. Відтак, 17-річна українська дзюдоїстка стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо. Та встановила унікальне досягнення.

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А вже у кінці 2018 року Білодід очолила світовий рейтинг найкращих дзюдоїстів світу у ваговій категорії до 48 кілограмів.

Олег Верняєв

Вид спорту: спортивна гімнастика

За що: за срібну медаль у вправах на брусах на Чемпіонаті світу у Досі (Катар). Чудово виконавши у фіналі свою комбінацію з базою 6,7 на оцінку 15,591, наш спортсмен поступився лише чинному чемпіону – китайцю Цзоу Цзинюаню (16,433), який захистив свій титул. Ця медаль стала єдиною для збірної України. Відзначимо, що це четверта нагорода світового ґатунку у колекції Верняєва, який також має золото Наньніну-2014 та срібні медалі Глазго-2015 і Монреалю-2017.

Також у 2018 році Верняєв виграв "золото" та "срібло" на Кубку світу зі спортивної гімнастики в угорському місті Сомбатхей.

Варто додати, що Олег Верняєв перед турніром пропустив декілька місяців тренувань та не брав участь у змаганнях через травми, операції та непростий процес відновленням після них. Зокрема, через травму він був змушений пропустити чемпіонат Європи-2018.

Олександр Гвоздик

Вид спорту: бокс

За що: за титул чемпіона світу з боксу за версією WBC у напівважкій вазі. У ніч на 2 грудня він переміг канадця Адоніса Стівенсона, відправивши останнього у нокаут. Після бою Стівенсон потрапив у реанімацію та впав у кому.

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Гвоздик став четвертим діючим чемпіоном світу з боксу серед українців. Про трьох інших – нижче.

Андрій Говоров

Вид спорту: плавання

За що: за новий світовий рекорд у 50-метрівці батерфляєм. 1 липня на змаганнях в Італії Говоров здолав цю дистанцію за 22,27 секунди. Це дозволило йому на 0,16 секунди побити світовий рекорд, який залишався незмінним з 2009-го.

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А вже згодом на Чемпіонаті Європи Андрій Говоров переміг у цій дисципліні та виграв "золото". Після цього він переміг і на дебютному етапі Кубка світу у російській Казані.

Артем Далакян

Вид спорту: бокс

За що: за титул чемпіона світу у найлегшій вазі за версією WBA. Його він здобув 24 лютого 2018 року у США в бою проти Брайана Вілорія. А згодом двічі захистив в Україні: 17 червня у бою проти Сірічаї Тайєн та 15 грудня – проти Грегоріо Леброна. При цьому обидві перемоги Далакян здобував достроково.

Юлія Джима

Вид спорту: біатлон

За що: за перемогу в індивідуальній гонці в словенській Поклюці 6 грудня 2018 року. Українка зуміла пройти гонку за 43:06.6, не допустивши жодної помилки на вогневому рубежі.

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У сезоні 2017-2018 збірна України не тішила результатами у біатлоні – лише сім медалей (дві срібні та п’ять бронзових). Особливих надій на новий сезон теж не було. Та вже на першому етапі у Поклюці збірна України отримала золоту медаль. Тож не все ще втрачено в українському біатлоні?

Мар'ян Закальницький

Вид спорту: спортивна ходьба (легка атлетика)

За що: за перемогу у спортивній ходьбі на 50 кілометрів на чемпіонаті Європи у Берліні. 23-річний український спортсмен пройшов дистанцію за 3 години 46 хвилин і 32 секунди, випередивши найближчого суперника – словака Матея Тота – на 55 секунд.

Зазначимо, що ця медаль стала першою на чемпіонаті Європи-2018 з легкої атлетики для збірної України.

Олена Костевич

Вид спорту: спортивна стрільба

За що: Олена Костевич здобула золоту медаль чемпіонату світу зі спортивної стрільби. Костевич набрала 37 балів і стала найкращою у стрільбі з пістолета на дистанції 25 метрів. У фіналі Олена показала однакову суму з росіянкою Віталіною Бацарашкіною – по 37 очок. У додаткових серіях українка з результатом 4+4+3 вирвала перемогу у росіянки (4+4+2).

Зазначимо, що ця медаль допомогла українці вибороти ліцензію на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

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Окрім особистого золота, Олена Костевич і Олег Омельчук стали бронзовими призерами в олімпійській дисципліні – стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів у міксті.

Василь Ломаченко

Вид спорту: бокс

За що: за титули чемпіона світу за версією WBA та WBO в легкій вазі. Перший титул виграв 12 травня у венесуельця Хорхе Лінареса. При цьому відправив суперника у нокаут з травмованим плечем. А вже 8 грудня захистив цей титул та виграв звання чемпіона WBO в легкій вазі у пуерториканця Хосе Педраси, об’єднавши два чемпіонські пояси.

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Марія Музичук

Вид спорту: шахи

За що: за командне срібло та особисте золото на Шаховій Олімпіаді у грузинському Батумі. А також за бронзову медаль на Чемпіонаті світу у Росії.

Михайло Романчук

Вид спорту: плавання

За що: за титул чемпіона світу з плавання та новий рекорд України. Михайло Романчук виграв "золото" на Чемпіонаті світу на "короткій воді" у китайських Ханчжоу та Пекіні, а також японському Токіо.

При цьому у Ханчжоу Романчук подолав заплив на 1500 метрів вільним стилем у "короткій воді" (довжина басейну – 25 метрів) за 14 хвилин 9,14 секунди. Своїм результатом українець встановив новий рекорд чемпіонату.

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Також у 2018 році Михайло здобув 2 "золота" та 1 "срібло" на чемпіонаті Європи у Глазго.

Еліна Світоліна

Вид спорту: теніс

За що: від четвертої ракетки світу Еліни Світоліної очікують значно більше, аніж перемоги на турнірах у Брісбені, Абу-Дабі чи Римі (хоча і вони заслуговують уваги). Хочеться вже перемог на турнірах Grand Slam. У 2018 році з цим не склалося. Зате вдалося виграти Підсумковий турнір WTA, куди пробиваються вісім найкращих тенісисток за підсумками сезону.

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Олена Старікова

Вид спорту: велоспорт

За що: за перемогу на етапі Кубка світу з велотреку в Берліні. Спочатку в спринті Старікова посіла третє місце. Згодом українка зуміла завоювати золото в гіті – гонці зі стартом з місця на 500 метрів, де велосипедисти стартують окремо і їхнє завдання полягає в тому, щоб показати найменший час на дистанції. Час українки склав 33,210 секунди.

Також Олена Старікова є дворазовою срібною призеркою чемпіонату Європи-2018 у Шотландії.

Олександр Усик

Вид спорту: бокс

За що: за звання абсолютного чемпіона світу з боксу. Він володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, WBO, IBF у першій важкій вазі. Здобув цей титул Усик 21 липня, перемігши у Москві росіянина Мурата Гассієва. А згодом – захистив у бою проти британця Тоні Белью.

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Ольга Харлан

Вид спорту: фехтування

За що: за перемогу у Кубку світу. 28-річна українська фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан вже втретє в кар'єрі стала володаркою Кубка світу за підсумками сезону. Раніше вона завершувала рік на першій сходинці світового рейтингу в 2013 та 2014 роках.

При цьому українка не виграла двох головних змагань у сезоні 2017-2018 – чемпіонат Європи та світу. Нагадаємо, Харлан була чинною чемпіонкою світу. У 2018 році вона стала лише 17-ю. Однак перше місце в рейтингу їй принесли перемоги на етапі Кубка світу у Сінт-Нікласі, гран-прі Мехіко та Сеулі, а також друге місце на етапі в Тунісі.

Алла Черкасова

Вид спорту: вільна боротьба (вагова категорія до 68 кілограмів)

За що: за перемогу на Чемпіонаті світу у Будапешті (Угорщина). У фіналі українка перемогла француженку Коумба Ларрок 15:10. І стала чемпіонкою світу. Вперше у кар’єрі.

Даяна Ястремська

Вид спорту: теніс

За що: за перемогу на турнірі WTA у Гонконгу. На момент перемоги на турнірі у Гонконзі Ястремській виповнилося 18 років та 4 місяці. Вона стала наймолодшою тенісисткою в Україні, яка вийшла у фінал турніру WTA та виграла його. Окрім того, Ястремська зайняла другий рядок у списку наймолодших переможниць сезону за версією Жіночої тенісної асоціації WTA.

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Також Ястремська стала першою тенісисткою, яка народилася у 2000-х і пробилася у топ-100 світового рейтингу. Крім того, вона стала четвертою тенісисткою з цієї епохи, яка зіграла у фіналі.

Єлизавета Яхно

Вид спорту: синхронне плавання

За що: за звання найкращої синхроністки 2018 року. Таке рішення прийняла Міжнародна федерація плавання.