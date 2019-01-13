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      Красиві люди толерантніші до ЛГБТ і позашлюбного сексу

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      Гарні люди толерантніші
      Гарні люди толерантніші / pixabay.com

      Дослідники стверджують, що у красивих людей більше шансів на секс, тому вони не засуджують інтимне життя оточуючих.

      Про це йдеться в дослідженні вчених з Університету штату Айова (США).

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      Керівник роботи Роберт Урбатч зазначив, що коли спокусливі, але неоднозначні з моральної точки зору сценарії стають доступними, люди часто нехтують попередніми моральними принципами.

      У дослідженні Урбатч спирався на дані переписів серед громадян США 1972 го і 2016 року. Особливість цих опитувань в тому, що інтерв'юери оцінювали зовнішню привабливість респондентів.

      Толерантність
      Красиві люди толерантні до геїв

      Як з'ясувалося, красиві люди схильні підтримувати секс до шлюбу, секс і шлюби між людьми однієї статі, і право на аборт. В інших питаннях – таких, як легалізація марихуани або громадянську непокору – відповіді опитаних не виділялися на тлі їх менш симпатичних співвітчизників.

      "Ці результати підтверджують гіпотезу про те, що чим більше ймовірно для людини будь-яке поведінка - а зовнішні дані зазвичай допомагають знайти партнера - тим менше моральна стигма навколо цієї поведінки", – підкреслює дослідник.

      Цікаво, що у ставленні до зрад між привабливими учасниками опитування і людьми середньої зовнішності не виникло значного розриву.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я дослідження Психологія
      Джерело: 24 Канал
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