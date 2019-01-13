Красиві люди толерантніші до ЛГБТ і позашлюбного сексу
Дослідники стверджують, що у красивих людей більше шансів на секс, тому вони не засуджують інтимне життя оточуючих.
Про це йдеться в дослідженні вчених з Університету штату Айова (США).
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Керівник роботи Роберт Урбатч зазначив, що коли спокусливі, але неоднозначні з моральної точки зору сценарії стають доступними, люди часто нехтують попередніми моральними принципами.
У дослідженні Урбатч спирався на дані переписів серед громадян США 1972 го і 2016 року. Особливість цих опитувань в тому, що інтерв'юери оцінювали зовнішню привабливість респондентів.
Красиві люди толерантні до геїв
Як з'ясувалося, красиві люди схильні підтримувати секс до шлюбу, секс і шлюби між людьми однієї статі, і право на аборт. В інших питаннях – таких, як легалізація марихуани або громадянську непокору – відповіді опитаних не виділялися на тлі їх менш симпатичних співвітчизників.
"Ці результати підтверджують гіпотезу про те, що чим більше ймовірно для людини будь-яке поведінка - а зовнішні дані зазвичай допомагають знайти партнера - тим менше моральна стигма навколо цієї поведінки", – підкреслює дослідник.
Цікаво, що у ставленні до зрад між привабливими учасниками опитування і людьми середньої зовнішності не виникло значного розриву.
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