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Вродливі жінки нещасливі, – дані дослідження

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Красиві жінки нещасливі
Красиві жінки нещасливі / ivetta.ua

Жінки з красивим обличчям та гарною фігурою почувають себе менш щасливими, ніж пишні та менш привабливі жінки.

Такого висновку дійшли американські фахівці Мічиганського університету, передає Ukrhealth.

Вони провели дослідження, у якому взяли участь майже 2 тисячі жінок з різною комплекцією і різним ступенем привабливості зовнішність.

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В результаті з'ясувалося, що красиві жінки не отримують задоволення від життя. Серед добровольців з модельною зовнішністю тільки 28% відчували себе щасливими.

Майже 61% тих, хто мав надмірну вагу і не претендував на звання красуні, були задоволені своїм життям і вважали себе щасливими.

Жири служать джерелом енергії, і синтез жиру може цілюще впливати на тривалість життя,
– додали науковці.

Зі слів вчених, вродливі жінки також можуть бути менш щасливими через психологічні причини. Зокрема, красуні сприймають реальність через власну шкалу оцінок.

"Жінка, яка вважає себе привабливою, більш вимоглива до оточуючих. Чоловіки в її очах повинні володіти певними рисами, щоб зайняти місце поруч з нею. Якщо чоловік по сукупності даних в її очах не "тягне" на гідного супутника життя, така красуня відчуває себе обділеною і нещасливою, або ж взагалі залишається самотньою", – зазначила психолог Олена Мошкова.

А також проблеми виникають через догляд за зовнішністю, який вимагає великих зусиль: вони постійно бояться набрати вагу, сидять на дієтах. Натомість, жінка з зайвою вагою не переймається через свої форми, продовжує радіти життю.

via GIPHY

Теги: LifeStyle Здоров'я дослідження Здорове життя Лікування Психологія
Джерело: 24 Канал
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