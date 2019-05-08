Красный Крест в Украине и в "ЛНР" – почувствуйте разницу

В "ЛНР" все свое – свои "министерства", "армия", "правительство" и свой Красный Крест. Это маркеры государства и благополучия.

У каждой мало-мальски развитой страны должна быть своя медицина, своя армия, свой оркестр. А дальше уже придумывайте сами, что должно быть еще, чтобы эта страна на фоне других была не хуже, а прочно стояла с ними в одной ряду.

Красный Крест "республики" это продолжение украинского Красного Креста, который закончился в Луганске летом 2014 года. Это зеркальная тень того, что было создано в Украине 105 лет назад и что начало новый отсчет жизни в Луганске с осени 2014 года. Это те же принципы и та же цель, но в новой интерпретации и с совершенно новым составом сотрудником.

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Забавно то, что местный Красный Крест работает в тесном тандеме не только с Международной организацией Красного Креста, но и с Красным Крестом Луганской области. По крайней мере, официальное трудоустройство сотрудников в "ЛНР" происходит по двум трудовым – в Луганске и в Северодонецке, где находится правление Красного Креста Луганской области. Также выглядит ситуация с отчислениями в налоговую. Зарплата в гривнах начисляется на карточку украинских банков, а отчитывается по ней бухгалтерия Луганского Красного Креста в налоговую инспекцию в Луганске. Правда, непростая схема?

Также все выглядит и с резюме и трудоустройством – здесь и там, с выездом в Украину для оформления бумаг и работой здесь. Организаций две, но работают они рука об руку, что еще раз подтверждает один из принципов Красного Креста – универсальность.

Чем занимается Красный Крест в Луганске? Практически тем же, чем занимается Красный Крест в Северодонецке – выдача гуманитарной помощи, информирование о минной опасности, патронажная помощь, тренинги по оказанию первой помощи, организация работы пункта обогрева на КПП "Станица Луганская". Структура организации точно такая же, как и в отделениях Красного Креста по Украине.

Что поменялось – сотрудников набирали по принципу "все свои". Друзья, бывшие коллеги, нужные люди. При дефиците работы в "республике" иметь стабильное место работы с заработной платы в гривнах и официальным трудоустройством в Украине – нереальное везение. Случайных людей в этой организации не бывает.

Для сотрудников Международного Красного Креста, набранных в Луганске, это везение, умноженное на 1000. Основной принцип, по которому отбирали на работу – знание английского языка. Поэтому МККК стал вотчиной для всех учителей английского, выпускников языковой 36-й школы и амбициозных людей. Есть такая местная шутка, что скоро детей некому будет учить английскому – все учителя работают в МККК.

Да, интересный факт, Красный Крест для Луганска организация почти светская. По крайней мере, руководитель организации знаком с первыми лицами "республики" и вхож во все кабинеты "власти", по этой же причине она не въездная в Украину.

И последний интересный факт, Красный Крест "республики" отметил 6 мая свой пятилетний юбилей. Был концерт, чествование "ветеранов", банкет... Новая история Красного Креста в новом измерении жизни.

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