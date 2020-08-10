Очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пропонує створити на Донбасі вільну економічну зону. Що це означає та як це допоможе окупованій частині України – читайте далі.

"Вільна економічна зона, це не є ноу-хау Кравчука. У 1993 році я прийняв рішення створити вільну економічну зону на Донбасі. Така зона була створена, але через президентські вибори про неї забули, а вона вже почала діяти, а деякі проєкти вже навіть почали організовуватись", – сказав Кравчук в ефірі 24 каналу.

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"Ми говоримо не лише про окуповану частину Донбасу. Вільну зону створять для Донецької і Луганської областей в повному складі, це для того, щоб їх зшити, щоб економічно люди відчули, що вони в одному середовищі", – пояснив він.

За його словами, мета вільної економічної зони – це створення вільного доступу і гарантія для інвестицій.

Чому зараз нема або скорочують інвестиції, тому що вони (інвестори – 24 канал) не вірять в те, що в країні можна знайти інвестиційний захист. Пізніше створюватимуться різні умови, але то вже після того, коли вирішать вводити економічну зону. Коли це станеться, то в законі про введення будуть прописуватись всі дуже можливі моменти, які дозволять прийняти чимало інвестицій, створити умови спеціального управління в цій зоні,

– сказав очільник української делегації в ТКГ.

Він пояснив, що вводити економічну зону не будуть доти, доки там триває війна.

"Ми не кажемо, що будемо вводити економічну зону поки там триває війна. Мається на увазі, коли буде впорядкована ситуація на Донбасі, коли припиниться війна, коли виведуть війська і іноземну зброю з Донбасу, коли непідконтрольні території стануть підконтрольними і так далі", – наголосив Леонід Кравчук.

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Перший президент України також зазначив, що зараз про його діяльність говорять багато, однак, є моменти, якими він пишається.

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"Зараз про Кравчука говорять різне різні люди. Шукають все, що тільки можна, 65 років я при владі, були і плюси, і мінуси. Але ніхто не може сказати про 2 найважливіші моменти, якими я пишаюсь. Перше – Кравчук не підписав жодного разу, жодного документу, який поставив би Україну в складне становище. Друге – нічого не могли знайти, що торкається корупції, я ні копійки не взяв з бюджету і ніяких корупційних системах не брав участь. Так і тут, я ніколи не піду на якусь домовленість, і ба більше, підписати документи, які будуть загрожувати суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності кордонів, тобто це для мене святі позиції. Вони мають міжнародно-правовий характер, я стояв і буду стояти на цьому. Ці питання не обговорюють і на порядок денний не ставляться, тому що вони вже за межами "червоної лінії", – додав він.