Кравчук пояснив, чому Путін має сісти за стіл переговорів з Порошенком

Президент України Петро Порошенко і президент Російської Федерації Володимир Путін мають сісти за стіл переговорів, адже Кремль має значний вплив на ситуацію на Донбасі, де триває війна.

Таку думку висловив перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю "Українській правді".

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Він зазначив, що не варто вірити словам Путіна, який сказав, що докладе всіх зусиль, аби ситуація на Донбасі вирішилася в рамках Мінського процесу.

"Коли кожен вечір я дивлюся телебачення і фактично беру участь в похоронах молодих, красивих, сильних людей, то виходжу часто з кімнати. Я просто не можу цього пережити. І я маю вірити після цього?!", – сказав екс-президент.

Політик додав, що питання Донбасу не можливо вирішити без впливу Заходу, але Путіну потрібно сісти за стіл переговорів, "тому що їх вплив на Донбасі надзвичайно великий".

Треба сісти з Порошенком. Він (Порошенко – "24") каже "я не хочу з ним спілкуватися", я так знаю з його розмов. Що значить "не хочу"? Ми обрали такого президента. А що ти хочеш, щоб ми обрали іншого? Це наше право, кого обирати. Сідайте і домовляйтеся, бо йдеться про народи, про кров, жах, смерть,

– наголосив Кравчук.

За його словами, Путін побачив, що з Донбасом не сталося і не станеться все так, як вийшло з анексованим Кримом.

"Ми будемо захищатися до останнього. Хотілося б, щоб такий аналіз українського життя заставив його подумати", – підсумував Кравчук.

Нагадаємо, 9 червня Президент України Петро Порошенко порозмовляв по-телефону з президентом Росії Володимиром Путіним про звільнення з російського полону українських політв’язнів, яких утримують як на території РФ, так і в окупованому Криму.