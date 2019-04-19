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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Кравчук пояснив, як дебати вплинуть на результат виборів

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      Леонід Кравчук
      Леонід Кравчук / Getty Images

      Сьогодні на НСК "Олімпійський" у Києві відбудуться довгоочікувані дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Перший президент України Леонід Кравчук розповів 24 каналу про власний досвід дебатів, як вони повинні відбуватися і чому не зможуть суттєво вплинути на результат,

      Передусім, за словами Леоніда Кравчука, дебати мають відбутися з суворим дотриманням положень: 5 хвилин Зеленському, 5 хвилин Порошенку – якщо говорити про вступ. Далі – відповіді на запитання, тут так само дається певний час: "тому що можна на одне запитання відповідати годину. Ми знаємо, як розлого говорять часто кандидати у президенти: у нього 5 запитань, а він весь час витрачає на одне, зручне для нього".

      Читайте також: Дебати Порошенка з Зеленським на "Олімпійському": коли та де дивитись онлайн

      Тому обов'язково під час дебатів має бути:

      по-перше, суворе дотримання інструкції, щоб обидва кандидати у президенти були поставлені у рівні умови;
      по-друге, озвучені чіткі аналізи, пропозиції, плани обох кандидатів. Щоб люди відчули, чи володіє кожен з них ситуацією, які наміри він мають здійснити в перші і наступні дні президентства, яким способом залучатимуть громадянське суспільство до управління державою тощо.

      Зрештою, для глядача кожен кандидат буде "світитися" – хто говорить правду, а хто демагогію гне, хто говорить спокійно аналізом, а хто кричить. Як казав Черчилль: "аргументи відсутні, треба посилити голосом". Коли йому давали текст, він робив такі позначки на полях. Так і тут я бачу, як часто промови посилюють голосом: криком, піснями, скоро танцювати будуть. Ну, якщо такі дебати будуть, я не чекаю від них великої користі, 
      – зазначив екс-президент.

      Читайте також: "Олімпійський" готується до дебатів: що зараз відбувається на стадіоні

      У 1994 році Леонід Кравчук з Леонідом Кучмою провели перші в історії дебати на українському телебаченні. Тому перший президент України, посилаючись і на власний досвід, запевняє: це не є основним елементом передвиборчої кампанії, оскільки виборці уже сформували свої наміри. 

      Люди слухали чинного президента 5 років, слухали й Зеленського у різних варіантах, зокрема і через вистави – вони бачать і знають обох. А щось нове сказати, я переконаний, ні Порошенко, ні Зеленський абсолютно не зможуть. Вони тільки зможуть намалювати план своїх дій

      Леонід Макарович додав: з історичного досвіду, якщо дебати і впливають на рейтинг кандидатів, то максимум на 3-4%, мінус або плюс. А зараз, якщо вірити соціологічним опитуванням, один із кандидатів має досить велику перевагу: "я не уявляю, як одними дебатами можна за одну ніч змінити думку людей у 2,5 рази".

      дебати інфографіка вибори президента другий тур

       

       

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Дебати Зеленського з Порошенком Леонід Кравчук
      Джерело: 24 канал
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