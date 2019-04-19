Кравчук пояснив, як дебати вплинуть на результат виборів

Сьогодні на НСК "Олімпійський" у Києві відбудуться довгоочікувані дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Перший президент України Леонід Кравчук розповів 24 каналу про власний досвід дебатів, як вони повинні відбуватися і чому не зможуть суттєво вплинути на результат,

Передусім, за словами Леоніда Кравчука, дебати мають відбутися з суворим дотриманням положень: 5 хвилин Зеленському, 5 хвилин Порошенку – якщо говорити про вступ. Далі – відповіді на запитання, тут так само дається певний час: "тому що можна на одне запитання відповідати годину. Ми знаємо, як розлого говорять часто кандидати у президенти: у нього 5 запитань, а він весь час витрачає на одне, зручне для нього".

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Тому обов'язково під час дебатів має бути:

по-перше, суворе дотримання інструкції, щоб обидва кандидати у президенти були поставлені у рівні умови;

по-друге, озвучені чіткі аналізи, пропозиції, плани обох кандидатів. Щоб люди відчули, чи володіє кожен з них ситуацією, які наміри він мають здійснити в перші і наступні дні президентства, яким способом залучатимуть громадянське суспільство до управління державою тощо.

Зрештою, для глядача кожен кандидат буде "світитися" – хто говорить правду, а хто демагогію гне, хто говорить спокійно аналізом, а хто кричить. Як казав Черчилль: "аргументи відсутні, треба посилити голосом". Коли йому давали текст, він робив такі позначки на полях. Так і тут я бачу, як часто промови посилюють голосом: криком, піснями, скоро танцювати будуть. Ну, якщо такі дебати будуть, я не чекаю від них великої користі,

– зазначив екс-президент.

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У 1994 році Леонід Кравчук з Леонідом Кучмою провели перші в історії дебати на українському телебаченні. Тому перший президент України, посилаючись і на власний досвід, запевняє: це не є основним елементом передвиборчої кампанії, оскільки виборці уже сформували свої наміри.

Люди слухали чинного президента 5 років, слухали й Зеленського у різних варіантах, зокрема і через вистави – вони бачать і знають обох. А щось нове сказати, я переконаний, ні Порошенко, ні Зеленський абсолютно не зможуть. Вони тільки зможуть намалювати план своїх дій

Леонід Макарович додав: з історичного досвіду, якщо дебати і впливають на рейтинг кандидатів, то максимум на 3-4%, мінус або плюс. А зараз, якщо вірити соціологічним опитуванням, один із кандидатів має досить велику перевагу: "я не уявляю, як одними дебатами можна за одну ніч змінити думку людей у 2,5 рази".