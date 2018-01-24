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Кравчук розповів, що не так з відпусткою Порошенка на Мальдівах

23:57, 24 січня 6692 Читать новость на русском
Кравчук розповів, що не так з відпусткою Порошенка на Мальдівах
Кравчук розповів, що не так з відпусткою Порошенка на Мальдівах / voskhodinfo.su

Президент не є людиною, яка належить тільки собі. Він належить перш за все країні, а тому будь-які екстремальні ситуації з главою держави можуть серйозно вплинути на безпеку та можливі загострення в Україні.

Таку думку висловив перший президент України Леонід Кравчук у статті для "НВ".

"Особисто я там не був, і навіть не знаю, де це. Кажуть, там красиво і розкішно. Та зараз мене хвилює інше. По-перше, чи є в президента можливість так розкішно відпочивати? Звичайно, він дуже багата людина і може собі дозволити відпочивати так, як вважає за потрібне, але...", – вважає Кравчук.

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На його думку, так Порошенко може відпочивати як багата людина, але не як президент. Бо це, перш за все, питання безпеки. Якщо з ним трапиться непередбачувана ситуація – це безповоротно може вплинути на події в країні, зокрема, на можливі загострення. Тим більше, коли у країні війна – мабуть, є чимало бажаючих вкоротити президенту віку.

Наслідки завжди є. Якби парламентарі знали, що президент справді збирається відпочивати у такий спосіб, то вони могли б поставити питання більш гостро та радикально. Президент не має права так подорожувати,
– наголосив політик.

За словами Кравчука, країна і багатомільйонний народ "не можуть бути заручниками примх, бажань чи вольностей" президента.

"І морально-етичне. Президент – це людина, на яку робиться величезна ставка, реформи, війна і мир. І ця особа дозволяє собі так необачно діяти? Коли країна у війні, а 60% людей старцюють, я не думаю, що такий розкішний відпочинок координується з життям більшості народу", – вважає перший президент країни.

Як відомо, з 1 по 8 січня Петро Порошенко провів різдвяну відпустку на Мальдівах, яку оплатив з власного рахунку задекларованих коштів, на Мальдівах.

За підрахунками журналістів, відпочинок обійшовся президенту у щонайменше 500 тисяч доларів. За 2016 рік він задекларував понад 12 мільярдів гривень доходів.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Леонід Кравчук Петро Порошенко Мальдіви
Джерело: 24 Канал
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