Кравчук розповів, як Росія після розпаду СРСР протистояла розвитку економіки в Україні

Після розпаду Радянського Союзу Україна не могла налагодити нові відносини, бо Росія ще тоді цього не хотіла. А оскільки всі гроші тоді тримали у Москві, Україна не могла швидко розпочати етап розвитку як самостійна країна.

Таку думку висловив перший президент незалежної України Леонід Кравчук журналістам 24 каналу у програмі "Незалежність. Як це було".

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"Коли Радянського Союзу не стало, то порвалися зв’язки, зокрема і фінансові, а нові ми так швидко не могли збудувати (зв’язки між Україною та іншими країнами, нові відносини, – 24 канал). Ми залишилися зі складною економікою, що призвело до серйозної кризи та інфляції", – заявив він.

Кравчук згадав розмову з президентом СРСР Єльциним, який говорив що Росія не має грошей.

Всі гроші тоді друкувалися в Москві, Київ їх не друкував. Ми одержували певну суму грошей для обороту всередині країни, а коли держава як єдина (мається на увазі Радянський Союз, – 24 канал) перестала існувати, то що нам робити з грішми? Єльцин сказав, ну а що ви пропонуєте? Я запропонував встановити перехідний рубль, але він не погодився,

– сказав перший президент України.

Кравчук наголосив, що в Москві розуміли, що тоді частина національного доходу перейде до республіки. "І ми тоді буди вимушені друкувати купони", – додав він.

Як Україну вийшла зі складу СРСР та здобула незалежність: основні дати

• Основні події, які в підсумку таки подарували нам незалежність, трапилися у 1989-1991 роках. З 80-х років позиції СРСР сильно похитнулися, імперія програла гонку Штатам щодо озброєння, війна в Афганістані та Чорнобильська катастрофа сильно підірвали міць Союзу.

• Останній генсек Горбачов оголосив перебудову, більш відому як "перестройка". Але перебудовуватися було вже пізно. Підпілля, відчувши, що влада послабила хватку, взялося активно просувати ідею розвалу СРСР та надання незалежності країнам соцтабору. З 90-го року одна за одною країни, які входили до Cоюзу, починають виходити з протестами.

• Поки Горбачов повільно обдумував, що робити, і фактично вів до розпаду СРСР, 19 серпня 1991 року відбулася спроба державного перевороту, яка увійшла в історію як "Cерпневий путч". Частина правлячої еліти за підтримки силового блоку хотіла усунути Горбачова від влади. Керувати країною мав ДКНС (Державний комітет з надзвичайного стану). Це була остання спроба врятувати радянську імперію.



Україну сколихнули протести

• У цей час в Москві опір ДКНС очолив тодішній президент Росії Борис Єльцин. Серед борців за демократію у Москві було й чимало українців. Протестувальники буквально перекрили рух танків. 22 серпня задум заколотників провалився.

• 16 липня 1990 року Верховна Рада прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Цей документ дав нам змогу через рік оголосити власне незалежність. За 2 дні після провалу путчу, 24 серпня 1991 року Верховна Рада прийняла історичний документ — Акт проголошення незалежності України. Абсолютна більшість депутатів підтримала закон.