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      Кравчук спрогнозував терміни вступу України в НАТО

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      Кравчук спрогнозував терміни вступу України в НАТО
      Кравчук спрогнозував терміни вступу України в НАТО / glavred.info

      Україна має всі шанси для того, аби подати заявку на членство в Північноатлантичний альянс ще до 2024 року.

      Таку думку висловив перший Президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю виданню "Апостроф".

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      За його словами, Україна нині має продемонструвати свою готовність на членство в НАТО. Необхідно провести низку важливих реформ, зокрема, військову та економічну.

      Я думаю, перспективи є, тому що в багатьох документах НАТО записано, що двері альянсу для України відчинені,
      – пояснив політик.

      Він пригадав, що Петро Порошенко обіцяв подати у 2024 році заявку про вступ в НАТО. Однак, за його словами, це можна зробити швидше. 

      Кравчук назвав дві причини через які Україна раніше не могла отримати членство:

      1. Україну побоювалися в НАТО. Вони вважали, що країна буде нести туди недостатньо розвинені правові, політичні та військові системи, а це для альянсу буде навантаженням.
         
      2. Альянс боявся дій Росії. РФ загрожувала, що буде діяти також відповідним чином, тому що вона не хоче, щоб кордони НАТО наблизилися до кордонів Росії. А якщо Україна, мовляв, стане членом НАТО, то вони наблизяться. Це не вирішена політико-правова схема.

      Що таке НАТО?Це військово-політичний союз North Atlantic Treaty Organization, був створений 69 років тому у Вашингтоні. З того часу Альянс стоїть на сторожі безпеки країн-членів та партнерів, серед яких й Україна. Членами НАТО є 29 країн Північної Америки та Європи. Штаб-квартира розташована у Брюсселі (Бельгія).

      Чи підтримують українці вступ в НАТО? Згідно з результатами дослідження, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" 16-23 січня 2019 року, 46% українців підтримали б референдум про вступ в НАТО, 32% проголосували б проти. Всього опитали 6000 українців віком від 18 років. Допустима похибка не перевищує 1,3%.

      blog_ava
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      Теги: Новини України НАТО Новини політики Реформи Леонід Кравчук Євросоюз
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