Кравцов іде з посади голови Укрзалізниці в "публічний сектор"

Очільник Укрзалізниці Євген Кравцов заявив, що його контракт з державною компанією завершується. А причиною цього став перехід у публічний державний сектор.

Про це він написав у своєму новорічному зверненні, який опубліковано на сайті "Укрзалізниці". Кравцом, зокрема, запевнив, що жодного конфлікту між Укрзалізницею та Міністерством інфраструктури немає. Хоча про це останнім часом точилось багато розмов.

Зверніть увагу! Уряд затвердив план реформування Укрзалізниці: що він передбачає

"Але ми командні є гравцями з єдиною важливою метою – покращення стану Укрзалізниці та бажанням ефективної розбудови української інфраструктури. А це унеможливлює будь-які конфлікти та лишає місце виключно конструктивним відносинам", – переконує Кравцов.

Також держслужбовець повідомив, що вже на початку 2020 року покине посаду голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця". Станеться це після того, як Наглядова рада компанії розгляне його звернення "щодо припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі".

За останні роки трансформація Укрзалізниці стала однією з наймасштабніших серед державних компаній. Тому логічно, що далі буде перехід на новий рівень. Більше подробиць та коментарів – після ухвалених формальних рішень,

– додав Кравцов.

Цікаво! Черговий скандал на Укрзалізниці: пасажири "Інтерсіті" можуть отримати проблеми з харчуванням