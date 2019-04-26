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      Країна зсередини: фотокнига Ukraїner про невідому Україну

      77 Читать новость на русском
      Книга "Ukraїner. Країна зсередини"
      Книга "Ukraїner. Країна зсередини"

      Медіа-проект Ukraїner анонсував вихід книги про експедиції Україною "Ukraїner. Країна зсередини".

      Вона з’явиться у "Видавництві Старого Лева" з 18 травня та буде презентована 25 травня о 14:00 на Книжковому Арсеналі. За добу з моменту анонсу на Facebook-сторінці Ukraїner вже понад 700 примірників було оформлено за передзамовленням.

      "Ukraїner. Країна зсередини" – книга за мотивами першого кола масштабної експедиції Україною, яка тривала з літа 2016-го до зими 2018-го року й охопила всі історичні регіони – від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії. У книзі зібрано найяскравіші моменти з мандрівок унікальними куточками країни: історії людей та місць, що надихають, зворушують і дивують, а також вражаючі фото, які показують Україну справжньою, несподіваною, цікавою та автентичною.

      Протягом трьох років Ukraїner відзняли близько 200 документальних історій. За цей час до команди долучилося кількасот волонтерів: авторів, редакторів, транскрибаторів, режисерів, монтажерів, перекладачів, дослідників, дипломатів-комунікаторів, що вирішили розповісти, якою ж Україна є насправді.

      Ця книга про випадковості й закономірності, що траплялися з нами, починаючи з червня 2016-го до жовтня 2018-го року, упродовж цієї насиченої експедиції. Тут зібрані історії з кожного регіону, до багатьох із них є продовження у qr-коді,
      – розповів засновник проекту Богдан Логвиненко.

      Для іноземців Ukraїner є відповіддю на запитання: "Що таке Україна?". Матеріали ukrainer.net перекладені дев’ятьма мовами. Планується також англомовна версія книги. Для українського ж читача цей проект і ця книга – хороший спосіб дізнатися більше про власну землю, розширити внутрішні кордони, що роками формувалися під впливом стереотипів, страхів та медійних образів.

      Передзамовлення книги "Ukraїner. Країна зсередини" доступне за посиланням.

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      Теги: Новини України Книги Література
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