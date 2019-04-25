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      Країни-члени НАТО збільшать фінансові внески для підтримки України

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      Країни-члени НАТО збільшать фінансові внески для підтримки України
      Країни-члени НАТО збільшать фінансові внески для підтримки України / Фото з відкритих джерел

      Країни-члени Північноатлантичного альянсу збільшать фінансові внески у низку трастових фондів для підтримки України, зокрема у фонди роззброєння та медичної реабілітації військовослужбовців, поранених на Сході.

      До того ж, медичну реабілітацію військових в НАТО вирішили продовжити до 2021 року, передає сайт Кабінету міністрів України.

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      "НАТО і надалі підтримуватиме Україну на її шляху до євроатлантичної інтеграції, збільшуючи фінансові внески до цільових фондів", – заявив керівник трастових проектів НАТО Фредерік Пежо.

      Представник НАТО додав, що також будуть виділені кошти на реалізацію ряду інших проектів.

      Фредерік Пежо під час зустрічі з віце-прем`єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе обговорив візит до Києва генерального менеджера Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA), який планується у травні цього року.

      Зустріч представників НАТО з українськими дипломатами
      Зустріч представників НАТО з українськими дипломатами

      Зазначимо, що представники NSPA планують передати Реабілітаційному центру для військовослужбовців на спортивно-навчальної бази Міноборони "Тисовець" спеціальний автобус, обладнаний для комфортного транспортування поранених бійців, а також медичне обладнання для військового шпиталю в місті Ірпінь.

      Що таке трастовий фонд НАТО? Політику трастового фонду було започатковано у вересні 2000 року з метою допомоги країнам-партнерам НАТО у безпечному знешкодженні стрілецької зброї та легкого озброєння, переносних зенітно-ракетних комплексів, ракет, звичайного озброєння, ракетного палива та пестицидів.

      Проекти ініціюються країнами-членами НАТО або країнами-партнерами та фінансуються на добровільній підставі. Альянс не визначає, які саме прохання про допомогу буде реалізовано. Країни-члени визначають у індивідуальному порядку, які пропозиції вони мають бажання підтримати та розвивати у подальшому.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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