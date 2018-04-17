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Країни G7 звернулися до Росії через справу Скрипаля

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"Велика сімка" звернулася до Росії / Shutterstock

Країни G7 вимагають, щоб Росія розкрила усі дані про програму розробки хімічної зброї "Новачок".

Про мовиться у спільній заяві міністрів закордонних справ усіх країн-членів "Великої сімки".

У заяві дипломатів мовиться, що крани "Великої сімки" вважають Росію відповідальною за отруєння Сергія Скрипаля. Окрім того, міністри закликали Москву негайно відповісти на усі запитання, пов’язані із інцидентом у Солсбері.

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Також у заяві нагадали, що Організація із заборони хімічної зброї незалежно підтвердила висновки Великобританії щодо хімічної речовини, використаної під час атаки у Солсбері.

Згідно зі своїми міжнародними зобов’язаннями, Росія повинна повністю розкрити ОЗХЗ свою раніше неоприлюднену програму "Новачок",
– наголошують дипломати.

Аби примусити Росію поважати засновану на правилах міжнародну систему, країни "Великої сімки" обіцяють "і надалі належним чином залучати Росію до вирішення регіональних криз та глобальних викликів"

Хто такий Сергій Скрипаль? Це колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими у шпигунстві.

4 березня 2018 року його разом з донькою Юлією було отруєно у британському місті Солсбері. У підсумку бох доправили до реанімації у критичному стані.

Теги: Новини Росії Велика сімка Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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