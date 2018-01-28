Країни ЄС відмовляють у видачі віз дітям із Криму
Країни Європейського союзу відмовляють у видачі віз дітям, народженим у Криму після анексії півострова.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний редактор BSNews Андрій Клименко.
"Ті, то понаїхали в окупований Крим, зрозуміли, що народжувати тут дітей – це прирікати їх на вічні муки, тому що у свідоцтві про народження ставлять "Крим/Росія", що не визнається у світі", – пояснив Клименко.
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"А отримати українське свідоцтво вони, природно не можуть, як і російське з іншим регіоном", – додав він.
Журналіст також навів як приклад скаргу однієї із тих, що "понаїхали": "Звернулися отримати візи в ЄС. Документи краснодарські. А ось дитині, народженій в 2016 році, всюди відмовляють. Тому що у свідоцтві стоїть Севастополь/Росія. Як можна це обійти? Чи тепер усі ті, хто народився тут і не мав українського паспорта, приречені нікуди не їхати?"
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