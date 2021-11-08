Вихователька доброславського дитячого садка Юлія Соболева проводить з дітьми тематичне космічне заняття. У спеціально обладнаній кімнаті – телескоп, запуск космічної ракети і навіть танці з марсіанами.

Цікаво Громада, яка ламає стереотипи: чим дивує креативне село на Луганщині

Казкові розваги у дитсадку селища

Вихователька Доброславського ДНЗ "Теремок" Юлія Соболева розповіла, що в Україні є переносні планетарії, проте космічна кімната – тільки у них.

Відповідну кімнату в дитсадку облаштували у 2020 році. Водночас у цьому садку у креативний спосіб можуть відбуватися прогулянки дітей на свіжому повітрі. Виховательки влаштовують справжні вистави, переодягаючись у героїв відомих фільмів, цього разу – з "Аліси у Задзеркаллі".

Усі персонажі – виховательки садка. Діти у захваті. Вихователька дитячого садка Анна Островська розповіла, що придумали та склали казкову розвагу вони разом із іншими дівчатами-виховательками.

"Нам дуже подобаються ці ролі, любимо себе розфарбовувати, дарувати дітям яскраві емоції. Вони дуже люблять щось незвичне, гарні костюми. Коли обличчя розфарбовуємо – вони нас не впізнають. Нашою метою було зробити гарний настрій для дітей", – сказала вихователька Доброславського ДНЗ "Теремок" Анна Островська.



Усі персонажі вистави для дітей – виховательки / Скриншот з відео програми "Пліч-о-пліч"

Космічна кімната, театральні костюми, спортивний інвентар та навіть фасад закладу – усе це завдяки перемозі в конкурсі молодіжних проєктів "Небайдужі" від Доброславської селищної ради.

Довідка. Доброславська громада – Одеська область, Одеський район – утворена у 2020 році. Разом це 17 населених пунктів, в яких мешкає 15 тисяч людей.

Конкурс молодіжних проєктів для місцевої влади – один зі способів розвивати свій край.

Чому саме молодь? Тому що, на жаль, зараз молодь часто неактивна. Вона більше зайнята комп'ютерами, гаджетами, вони майже не спілкуються – все це традиційно є проблемою для всіх громад. Ми вирішили це трохи змінити. Людмила Прокопечко Доброславська селищна голова

Селищна голова додала, що у Доброславі вирішили: молоді треба дати мотивацію і залучити її до активного суспільного життя. Щоб вони відчули, що вони потрібні громаді, що вони реально щось можуть змінити в ній.

Як організували конкурс

Селищна рада розробила й затвердила правила і почала збирати заявки. Команда – не менше трьох людей віком до 35 років. Водночас Людмила Прокопченко розповіла, що були побоювання, що буде мало проєктів. Або що вони візьмуться, а потім скажуть, що важко.

Але страхи не справдились. Охочих назбиралося 13 команд. Свої ідеї вони захищали на фінальному відборі. Були й затяті активістки – вони брали участь одразу в кількох проєктах.

Не пропустіть Ляльки та наука: як новації на Донеччині змушують навчатись і дітей, і вчителів

Важливе правило конкурсу: до участі в ньому допускали команди хоч з усієї країни. А от втілювати проєкт потрібно виключно на території Доброславщини. Команда-переможець – з сусіднього міста Южного. Тамтешня агенція влаштувала у Доброславі кількамісячну школу креативних професій для дітей.

Це таке руйнування стереотипу, що діти з маленьких містечок, селищ – вони нібито ідуть (вчитись – 24 канал) за якимись шаблонними вподобаннями: на бухгалтера, на якісь технічні професії. Наталія Темна Представниця креативної групи Dreams & Emotions

Наталія Темнаи розповіла, що діток хотіли познайомити з чимось новим, креативним, сучасним – і це:

візажисти;

гримери для кіно;

хореографи show dance;

блогери;

маркетологи;

психологи;

дизайнери одягу.

Візаж, дизайн, модельна справа – усі могли спробувати себе у занятті до душі. Діти встигли і пройти теорію, і попрактикуватися. В один день було навчання, в інший – практика.



Діти могли спробувати себе у занятті до душі / Скриншот з відео програми "Пліч-о-пліч"

Діти розповіли, що навчилися створювати сторінки в Instagram та їх вести. Водночас інтерв'ю, репортажі, презентації – це стало для них не просто словами, а справою, якою можна займатися.

За виграні гроші дітям закупили усі витратні матеріали: від тканин для пошиття одягу – до косметики для візажу.

Це була наша глибока думка, щоб діти спробували. Можливо, талановиті, цікаві діти мріяли б щось таке зробити, але не кожна родина має на це кошти. Наталія Темна Представниця креативної групи Dreams & Emotions

Ідея пейнтбольного клубу

Авторки проєкту тішаться, що по завершенні курсу багато дітей вирішили продовжити навчання у царині креативних індустрій. Загальний бюджет конкурсу перевищив 300 тисяч гривень. Спонсорував усі задуми місцевий бізнес.

Депутат районної ради та підприємець Руслан Сиротюк розповів, що йому до вподоби була тема "Відкриття пейнтбольного клубу", тому познайомилися з тими, хто проєкт придумав.



На ділянці була трава заввишки приблизно 70 сантиметрів / Скриншот з відео програми "Пліч-о-пліч"

Так, не витративши ані гривні з місцевого бюджету, доброславська влада примудрилася зробити багато добрих справ. Наприклад, майданчик для пейнтболу. Сам по собі він вже неабияка радість для селища. А якщо додати сюди ще й прибирання чималого шматка території неподалік Доброслава – користь у квадраті.

Автор проєкту зі створення майданчика для пейнтболу Юрій Осняков пригадав, що на тій ділянці, яку запропонували для проєкту – була трава заввишки приблизно 70 сантиметрів.

Цікаво Стару школу у Чугуєві перетворили на сучасний центр реабілітації: вражаючі фото змін

За словами Оснякова, на місцевості все було захаращено кущами, були стихійні звалища. Працювали там 4 місяці, вивезли приблизно 14 вантажівок сміття. Далі змонтували фігури для гри та закупили інвентар.

Як проєкти створили у Доброславі

Так конкурс сприяв ще й розвитку місцевого молодіжного спорту та підприємництва. Лише за перший рік доброславська молодь створила стільки проєктів, що в одній програмі й не покажеш, це:

екологічні стежки для прогулянок і відпочинку;

сувенірну майстерню;

клуб для людей поважного віку;

кінотеатр просто неба.

У 2020 році за ярмарок молодіжних проєктів Доброслав переміг у конкурсі "Кращих практик місцевого самоврядування". У 2021 році – селище знову приймає заявки. А це значить, що попереду багато ініціатив, які нестимуть розвиток, користь та гарний настрій невтомній громаді.