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Креативний директор Pixar покидає компанію через звинувачення в сексуальних домаганнях

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Джон Лассетер покидає Pixar та Walt Disney Animation Studios
Джон Лассетер покидає Pixar та Walt Disney Animation Studios / nytimes.com

Джон Лассетер – головний креативний директор Pixar та Walt Disney Animation Studios – покине обидві компанії до кінця 2018 року після звинувачень у сексуальних домаганнях, які з'явилися минулого року.

Про це повідомляє The New York Times.

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З листопада 2017 року Лассетер перебував у вимушеній відпустці після того, як він визнав свої "помилки". Тоді критики індустрії розваг обговорювали можливість повернення Джона Лассетера в Pixar чи все ж Disney примусить його піти у відставку.

У мене було багато важких розмов останнім часом. Ніколи не буває просто після того, як ви зіштовхуєтесь з наслідками власних помилок, але це єдиний спосіб вчитися на них,
– писав Лассетер у повідомленні в листопаді.

Лассетер був одним з перших співробітників студії Pixar. Саме він є автором ролика про лампу, яка пізніше стала символом студії. Він був одним з головних авторів стилістики Pixar і продовжив керувати анімаційним підрозділом Disney після того, як компанія купила Pixar у 2006 році.

Джон Лассетер є режисером та творцем таких відомих мультфільмів, як "Історія іграшок" і "Тачки". Також він продюсував майже всі хіти студії за останні 30 років.

Дивіться відео: Pixar Animation- Luxo Jr.

 

Теги: LifeStyle Секс-скандал Новини США
Джерело: 24 Канал
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