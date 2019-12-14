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      Кредит від держави для бізнесу: що це таке

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      Зеленський анонсував доступні кредити для бізнесу / www.lacity.org

      Президент України Володимир Зеленський 3 грудня анонсував запуск програми "Повертайся і залишайся". Як отримати кредит від держави, щоб створити власний бізнес – читайте у нашому матеріалі.

      Програма також покликана зупинити тих, хто прагне покинути Україну у пошуках кращої долі, повідомили в Офісі Президента. 

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      Перший етап реалізації програми – забезпечення доступних кредитів для власної справи під 5%, 7% та 9%. Програма призначена для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес, сказав у відеозверненні сам Зеленський.

      4 грудня прем'єр Олексій Гончарук заявив, що програма доступних кредитів для бізнесу запрацює з 1 лютого 2020 року.

      Програма з кредитами працюватиме так:

      Сума кредиту – 1,5 мільйона гривень на 5 років.

      Ставки такі:

      • 5% для діючого або нового бізнесу, який створить щонайменше 2 робочих місця;
      • 7% – для нового бізнесу або діючого з виторгом до 25 мільйонів гривень, який не створює нові робочі місця. Але якщо Ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка знижуватиметься на 0,5%;
      • 9% – для тих, хто вже працює, має виторг від 25 до 50 мільйонів і хоче розширити власну справу.

      кредит на бізнес від держави інфографіка 24 канал
      Як отримати кредит на бізнес від держави / Інфографіка 24 канал

      Хто може взяти участь в програмі?

      Український прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що для участі в програмі потрібно:

      • Бізнес-план;
      • Позитивна фінансово-кредитна репутація;
      • Платіжна дисципліна.

      Важливо: стартапи можуть брати участь від початку своєї діяльності, а діючий бізнес – має працювати щонайменше 12 місяців. 

      Він уточнив, що сам учасник програми інвестуватиме 20% власних коштів від усіх витрат.

      Сфери діяльності – різні: енергетика, освіта, охорона здоров’я, транспорт, виробництво, спорт, розваги чи будь-які інші послуги.

      Кожен бажаючий може заповнити заявку для участі на сайті: smeprogram.guf.gov.ua.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Бізнес Інфографіка Олексій Гончарук Заробітчани Кредит
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