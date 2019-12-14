Кредит від держави для бізнесу: що це таке

Президент України Володимир Зеленський 3 грудня анонсував запуск програми "Повертайся і залишайся". Як отримати кредит від держави, щоб створити власний бізнес – читайте у нашому матеріалі.

Програма також покликана зупинити тих, хто прагне покинути Україну у пошуках кращої долі, повідомили в Офісі Президента.

До теми: У Польщі порахували кількість українських заробітчан

Перший етап реалізації програми – забезпечення доступних кредитів для власної справи під 5%, 7% та 9%. Програма призначена для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес, сказав у відеозверненні сам Зеленський.

4 грудня прем'єр Олексій Гончарук заявив, що програма доступних кредитів для бізнесу запрацює з 1 лютого 2020 року.

Програма з кредитами працюватиме так:

Сума кредиту – 1,5 мільйона гривень на 5 років.

Ставки такі:

5% для діючого або нового бізнесу, який створить щонайменше 2 робочих місця;

7% – для нового бізнесу або діючого з виторгом до 25 мільйонів гривень, який не створює нові робочі місця. Але якщо Ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка знижуватиметься на 0,5%;

9% – для тих, хто вже працює, має виторг від 25 до 50 мільйонів і хоче розширити власну справу.



Як отримати кредит на бізнес від держави / Інфографіка 24 канал

Хто може взяти участь в програмі?

Український прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що для участі в програмі потрібно:

Бізнес-план;

Позитивна фінансово-кредитна репутація;

Платіжна дисципліна.

Важливо: стартапи можуть брати участь від початку своєї діяльності, а діючий бізнес – має працювати щонайменше 12 місяців.

Він уточнив, що сам учасник програми інвестуватиме 20% власних коштів від усіх витрат.

Сфери діяльності – різні: енергетика, освіта, охорона здоров’я, транспорт, виробництво, спорт, розваги чи будь-які інші послуги.

Кожен бажаючий може заповнити заявку для участі на сайті: smeprogram.guf.gov.ua.