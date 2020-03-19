Крематорій Бергамо не справляється з трупами: тіла вивозять в інші міста військовими машинами

Італійському місту Бергамо, одному з найбільш постраждалих від спалаху коронавірусу, доводиться перевозити тіла померлих від недуги з міста, оскільки його крематорій не може впоратися. Тож з Бергамо в інші регіони Італії вирушили військові машини для переміщення десятків трун.

У Бергамо зафіксували щонайменше 93 випадки смерті від коронавірусу, оскільки випадки продовжують невпинно зростати щодня, повідомляє goqradio.com з посиланням на інформаційне агентство Ansa.

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Мер Бергамо Джорджіо Горі заявив, що справжня кількість смертей, пов’язаних із коронавірусом, може бути більшою, оскільки багато людей із відповідними симптомами померли перед тестуванням.

Крематорій Бергамо, який працює на повну потужність, 24 години на добу, може кремувати 25 загиблих. Зрозуміло, що він не міг протистояти цифрам останніх днів,

– заявив прессекретар місцевої влади.

Труни з тілами померлих з Бергамо зараз перевозять у крематорії в Модені, Акві-Терме, Домодоссолі, Пармі, П'яченці та низці інших міст.

Після того, як тіла будуть кремовані, прах повернуть до Бергамо.

A #Bergamo hanno dovuto chiamare l'esercito per caricare camion e camion di bare da destinare a crematori fuori regione. Prima di lamentarvi della proroga del #lockdown riguardatevi sto video in loop.#coronavirusitalia pic.twitter.com/ofR1raGVTb — Alessandro Zanoni (@AlexZan87) March 19, 2020

У понеділок журналісти Reuters були свідками двох похоронів на годину, протягом шести годин. Багатьох загиблих не змогли поховати, оскільки попит занадто великий. Тож тіла відвезли до каплиці всередині церкви на кладовищі.

Труни вже заповнили два лікарняних морги та могильник кладовища.

Родичам було дозволено в'їхати на кладовище, щоб висловити свою повагу, але в обмеженій кількості та з рекомендованою кількістю відстані між собою, щоб запобігти поширенню вірусу.

Тим часом щоденний некролог місцевої газети збільшився з 2 – 3 сторінок до 10.

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У мережі з'явилось відео, як італієць гортає некролог місцевої газети Бергамо, який налічує саме 10 сторінок.

Дивіться відео з некрологом газети Бергамо:

#Italy:



Military trucks Were spotted in Bergamo, Lomardy



Allegedly the Italian Army was transporting coffins of the dead to other towns through these Trucks



The death toll in Italy has reached 2,978 and is predicted to go far more Worst then China #Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/V9yRAdbZ0a — Wars on the Brink (current focus coronavirus) (@WarsontheBrink) March 19, 2020

Водночас ексглава МЗС України Павло Клімкін опублікував на своїй фейсбук-сторінці фото з військовими машинами в Італії, що перевозять тіла загиблих від коронавірусу.

"Так склалося, що у нас з дружиною багато друзів та знайомих у Мілані та Бергамо. Розмови з ними, як і це фото автомобілів з трунами, розривають мені серце", – написав Клімкін.



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