"Кременчук" на виїзді розгромив "Крижаних Вовків"

У Києві поєдинком між "Крижаними Вовками" і "Кременчук" завершився тринадцятий тур чемпіонату України з хокею – чемпіонату Української хокейної ліги.

"Крижані Вовки" – "Кременчук" 2:10 (1:4, 1:4, 0:2)

Шайби: 0:1 Кисельов (Зайцев), 1:52; 0:2 Фурса (Зайцев, Кисельов), 4:34; 1: 2 Мікульчик, 5:14; 1:3 Фурса (Крішпенц – менш.), 10:56; 1:4 Ципнятов (Горлушко, Муртищев), 19:34; 1:5 Гриценко (Савченко, Ворона), 21:52; 1:6 Горлушко (Муртищев – більш.), 29:33; 1:7 Савченко (Толстушко, Кривошапкін), 31:34; 2:7 Боронило (Черемнов, Дворник – більш.), 33:28; 2:8 Ефімочкін (Муртищев), 38:26; 2:9 Фурса (Зайцев, Кисельов), 42:18; 2:10 Кривошапкін (Поліщук), 52:53

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Результат матчу кременчужани вирішили ще на старті першого періоду, закинувши у ворота Микити Глотова відразу 4 шайби і отримавши більш ніж комфортну перевагу до самого кінця зустрічі. Кияни, в свою чергу, змогли відповісти лише точним кидком Сергія Мікульчика, який реалізував одну з нечисленних атак "Вовків".

Друга і третя двадцятихвилинки повністю повторили сценарій першої – кременчужани гостро атакували противника, змушуючи команду Миколи Сидорова тільки оборонятися. Таким чином за решту 40 хвилин зустрічі "Кременчук" відправив у ворота киян ще 6 шайб, дозволивши відповісти "Вовкам" ще один раз – другу шайбу київського клубу закинув Ігор Боронило.

У цьому поєдинку "містяни" повністю нав'язали свою гру противнику і по ходу зустрічі тільки нарощували свій пресинг. "Вовкам", в свою чергу, досить важко було справлятися з таким напором кременчужан і організовувати повноцінні випади на ворота Микити Гордюшина. Зазначимо, що в складі кременчуцької команди хет-триком відзначився форвард Данило Фурса.

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Розгромний рахунок 10:2, "Кременчук" з 33 балами закріплюється на першій сходинці в турнірній таблиці і стверджує статус впевненого лідера чемпіонату, а кияни з 7 набраними очками так і залишаються на останньому місці.

Свої наступні матчі "Крижані Вовки" і "Кременчук" зіграють вже 31 жовтня та 1 листопада відповідно. Кияни 31 жовтня о 18:20 зустрінуться з МХК "Динамо", а 1 листопада о 18:45 кременчужани зіграють з "Білим Барсом".

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