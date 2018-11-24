22:05
24 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Евакуація двійників Путіна. Медіагопніки РФ
      Вєсті Кремля
      22:15, 23 листопада
      Вєсті. UA. Чорна п'ятниця у Раді. Тісний зв'язок Порошенка і Медведчука
      Вєсті.UA
      22:13, 23 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Кременчук" розгромив "Динамо" в Харкові

      62 Читать новость на русском
      "Кременчук" розгромив "Динамо" в Харкові

      У Харкові відбувся матч 19-го туру чемпіонату України з хокею між "Динамо" та "Кременчуком". Раніше команди зустрічалися 21 листопада, і той матч завершився перемогою "городян" 5:1. Зараз вони закинули шість шайб лише у третьому періоді.

      Динамо  Кременчук 3:9 (0:1; 2:2; 1:6)

      Традиційно для зустрічей МХК "Динамо" та "Кременчука", рахунок в матчі відкрили підопічні Олександра Савицького відзначився капітан команди Тимур Гриценко.

      Читайте також: Покусана рука та тяганина за вухо: відео бійки дня в НХЛ

      У другому періоді команди обмінялися "дуплетами": спочатку харків'яни вийшли вперед завдяки точним кидкам Дмитра Колядинського і Артема Кобікова, а потім статус-кво повернули кременчужани Іван Ципнятов та Гліб Кривошапкін зробили рахунок 2:3.

      Третя двадцятихвилинка стала провальною для команди Олександра Сеуканда з самого початку. За перші 10 хвилин періоду дубль оформив Іван Савченко та ще один гол забив Руслан Ефімочкін "динамівці" ж відповіли лише шайбою Олексія Сиротенко. Після цього шайба побувала у воротах Тимура Мамедова ще тричі по черзі своїми шансами скористалися Тимур Гриценко, Віктор Тютченко та Олексій Ворона, причому останні два відзначилися в меншості.

      Читайте також: Чемпіонат України з хокею представив новий логотип та похвалився досягненнями

      Таким чином "Кременчук" оформляє рекордну в нинішньому сезоні перемогу над МХК "Динамо", та збільшує відрив від "Дніпра" до 7 очок. Харків'яни ж не змогли наблизитися до "Білого Барсу", який займає четверту сходинку. Вони відстають на 6 балів.

      Теги: Хокей Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Дарсі Белл: вбий свою подругу
      сьогодні , 22:01 Дарсі Белл: вбий свою подругу
      Буки в руки 9
      Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      сьогодні , 21:00 Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      Крістіна Бердинських 178
      Кулемет "покемон": нагадаємо, війна триває!
      сьогодні , 19:00 Кулемет "покемон": нагадаємо, війна триває!
      Повернись живим 652
      Вражає абсурдом: як Яценюк спустошує кишені українців на піар перед виборами
      сьогодні , 18:00 Вражає абсурдом: як Яценюк спустошує кишені українців на піар перед виборами
      Сергій Лещенко 1190
      Найкращий спосіб згадати про Революцію гідності – зробити щось для України сьогодні
      сьогодні , 16:00 Найкращий спосіб згадати про Революцію гідності – зробити щось для України сьогодні
      Блог Медіа 195
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      СКА переміг учетверте поспіль
       19 січня 2011 , 22:21
      Формула-1: Sauber презентує новий болід 2 лютого
       4 січня 2013 , 11:25
      1029 разів "Баварії" і "синьо-жовтий" погром у Мюнхені. Огляд 14 туру Бундесліги
       2 грудня 2013 , 20:40
      Помер знаменитий гравець київського "Динамо"
       9 серпня 2014 , 13:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук