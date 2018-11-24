"Кременчук" розгромив "Динамо" в Харкові

У Харкові відбувся матч 19-го туру чемпіонату України з хокею між "Динамо" та "Кременчуком". Раніше команди зустрічалися 21 листопада, і той матч завершився перемогою "городян" 5:1. Зараз вони закинули шість шайб лише у третьому періоді.

Динамо – Кременчук 3:9 (0:1; 2:2; 1:6)

Традиційно для зустрічей МХК "Динамо" та "Кременчука", рахунок в матчі відкрили підопічні Олександра Савицького – відзначився капітан команди Тимур Гриценко.

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У другому періоді команди обмінялися "дуплетами": спочатку харків'яни вийшли вперед завдяки точним кидкам Дмитра Колядинського і Артема Кобікова, а потім статус-кво повернули кременчужани – Іван Ципнятов та Гліб Кривошапкін зробили рахунок 2:3.

Третя двадцятихвилинка стала провальною для команди Олександра Сеуканда з самого початку. За перші 10 хвилин періоду дубль оформив Іван Савченко та ще один гол забив Руслан Ефімочкін – "динамівці" ж відповіли лише шайбою Олексія Сиротенко. Після цього шайба побувала у воротах Тимура Мамедова ще тричі – по черзі своїми шансами скористалися Тимур Гриценко, Віктор Тютченко та Олексій Ворона, причому останні два відзначилися в меншості.

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Таким чином "Кременчук" оформляє рекордну в нинішньому сезоні перемогу над МХК "Динамо", та збільшує відрив від "Дніпра" до 7 очок. Харків'яни ж не змогли наблизитися до "Білого Барсу", який займає четверту сходинку. Вони відстають на 6 балів.