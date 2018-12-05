"Кременчук" у бойовому матчі переміг "Дніпро": відео голів

У матчі-відкритті 22-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) "Дніпро" вдома приймав лідера турнірної таблиці "Кременчук". Сильнішими виявилися гості з Кременчука.

"Дніпро" – "Кременчук" 2:3 (0:2; 1:0; 1:1)

Шайби: 0:1 Ворона (Гриценко), 1:10. 0:2 Савченко, 11:42. 1:2 Бондаренко, 36:25, 1:3 Тютченко, 48:02. 2:3 Матвієнко, 59:20

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Початок матчу був за "містянами". Гості активно пресингували опонентів, що вилилося у швидкий гол Олексія Ворони після асисту від Тимура Гриценка. "Дніпро" продовжував слабко грати в обороні, але від створення моментів "щуки" відмовлятися не бажали.

Проте, в середині першого періоду шайба у воротах Олега Петрова виявилася вдруге. Іван Савченко подвоїв перевагу кременчужан. 2:0 після першого періоду.

Друга 20-хвилинка не була настільки безкомпромісною у виконанні "Кременчука". Під кінець періоду нападник "Дніпра" Кирило Бондаренко прекрасним кидком дезорієнтував кіпера гостей, скоротивши відставання в рахунку до одного голу.

Під час третього періоду було закинуто по одній шайбі у кожної з команд. У складі "Кременчука" відзначився Віктор Тютченко, який не дав захисникам суперника "накрити" себе і поцілив у дальній кут воріт господарів.

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Під сам кінець матчу Філіп Матвієнко освіжив обстановку в поєдинку. Новачок "Дніпра" точним кидком поставив крапку в матчі. 3:2 на користь "Кременчука", лідер чемпіонату відривається від переслідувачів.

Відеоогляд матчу Дніпро – Кременчук

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