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      "Кременчук" у запеклій боротьбі переміг "Білий Барс"

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      "Кременчук" здолав "Білий Барс"
      "Кременчук" здолав "Білий Барс" / УХЛ

      У Білій Церкві відбувся заключний матч 14-го туру чемпіонату України з хокею - чемпіонату Української хокейної ліги між "Білим Барсом" і "Кременчук".

      "Білий Барс" – "Кременчук" 1:3 (1:1; 0:1; 0:1)
      Шайби: 0:1 Савченко (Бєльський, Ворона), 15:53. 1:1 Арабов (Ружников, Логач), 16:50. 1:2 Севрюгин (Т. Гриценко) 26:50. 1:3 Савченко (Т. Гриценко, Ворона), 52:39

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      Незважаючи на те, що команди напередодні матчу займали 5 і 2 місця відповідно, і в цілому "містяни" бачилися лідером зустрічі, гра була абсолютно рівна. У першому періоді команди обмінялися закинутими шайбами ​​– рахунок в матчі відкрив Іван Савченко, і рівно через хвилину свій момент біля чужих воріт реалізував Богдан Арабов.

      Майже весь другий період команди провели в неповних складах: на двох "Білий Барс" та "Кременчук" отримали 11 малих штрафів. Тричі глядачі побачили гру в форматі 5х3, і одним зі своїх шансів скористалися кременчужани – на 27-й хвилині дебютну шайбу в УХЛ закинув Єгор Севрюгин.

      В середині третього періоду "Білий Барс" кинув всі сили на атакуючі дії, однак пропустив – Тимур Гриценко передачею "відрізав" голкіпера, і Івана Савченка залишалося лише влучити в порожні ворота.

      Таким чином, "Кременчук" повертається на перше місце в турнірній таблиці, а ось "Білий Барс" відстає від 4 позиції вже на 4 очки.

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      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
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