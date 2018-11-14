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      "Кременчук" вдома мінімально здолав "Дніпро" у битві лідерів УХЛ

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      "Кременчук" переміг "Дніпро"
      "Кременчук" переміг "Дніпро" / УХЛ

      14 листопада відбувся матч перенесеного 27-го туру чемпіонату України з хокею – чемпіонату Української хокейної ліги між "Кременчуком" та "Дніпром". Зазначимо, що три з чотирьох попередніх очних зустрічей цих команд закінчувалися перемогою "містян".

      "Кременчук" – "Дніпро" 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
      Шайби: 1:0 Тимур Гриценко (Єгор Севрюгин – більш.) – 3:58

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      Дуже щільну боротьбу вели команди протягом усього поєдинку, проте право відкрити рахунок в матчі випало капітану "Кременчука" Тимуру Гриценку, який в більшості розписався у воротах Олега Петрова, подарувавши своїй команді хоч і хитку, але все ж перевага.

      Решта два періоди команда Дмитра Підгурського несамовито намагалася відігратися і повернутися в гру, але всі спроби дебютанта чемпіонату зводив "нанівець" голкіпер кременчужан Георгій Бояршинов. І навіть шостий польовий гравець на останніх секундах зустрічі не допоміг херсонцям зрівняти рахунок і перевести гру в овертайм.

      Таким чином "Кременчук" з 44 набраними очками закріплюється на першій сходинці в турнірній таблиці, а "Дніпро", відстаючи на 7 очок і маючи в запасі один матч, залишається на другій сходинці.

      Свій наступний матч "містяни" проведуть проти "Крижаних Вовків" 17 листопада о 14:00, а "Дніпро" в той же день о 17:00 прийме МХК "Динамо"

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      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
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