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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Кременчук" вкотре познущався над "Крижаними Вовками"

      21 Читать новость на русском
      "Кременчук" розгромив "Крижаних Вовків"
      "Кременчук" розгромив "Крижаних Вовків" / УХЛ

      У Кременчуці відбувся другий матч 20 туру чемпіонату України з хокею - чемпіонату Української хокейної ліги, в рамках якого місцевий "Кременчук" приймав "Крижаних Вовків".

      "Кременчук" – "Крижані Вовки" 12:2 (6:2, 4:0, 2:0)
      Шайби: 1:0 Савченко, 1:10; 2:0 Роганов (Фура, Ципнятов, – більш.), 6:08; 3:0 Ципнятов (Роганов), 8:55; 3:1 Федосов (Шабанов, Фроленко, – більш.), 9:25; 3:2 Боронило (Мікульчик, Овчинніков), 13:39; 4:2 Єфімочкін (Фурса), 17:32; 5:2 Ефімочкін (Горлушко, Поліщук), 18:09; 6:2 Кривошапкін (Тютченко, Толстушко), 19:10; 7:2 Гриценко (Савченко, Ворона), 24:11; 8:2 Гриценко (Ворона, Бельский), 28:10; 9:2 Савченко (Ворона, – більш.), 37:14; 10:2 Єфімочкін (Муртіщев, Поліщук), 39:09; 11:2 Савченко, 42:21; 12:2 Поліщук, 43:59

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      Матч кременчужани почали більш, ніж просто впевнено, з першої ж хвилини тричі вразивши ворота супротивника. Однак ще до середини першого періоду "Вовки", зусиллями Івана Федосова та Ігоря Боронила, змогли скоротити своє відставання від кременчужан до мінімальних 3:2.

      Але вже до кінця першої двадцятихвилинки "містяни" повністю заволоділи ігровою перевагою і змогли збільшити розрив у рахунку до 6:2 - двічі за одну хвилину відзначився Руслан Єфімочкін і ще один гол до свого активу записав Гліб Кривошапкін.

      Протягом останніх двох періодів кременчужани, повторюючи сценарії всіх попередніх зустрічей команд, змогли довести рахунок до розгромних 12:2, а "Крижані Вовки", в свою чергу, так і не змогли ще раз відзначитися у воротах Микити Петленка, який, до слова, провів свій перший поєдинок у формі кременчужан в поточному сезоні.

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      Зазначимо, що хет-триками в складі кременчужан відзначилися Руслан Єфімочкін і Іван Савченко, а також дубль собі в актив записав капітан команди Тимур Гриценко.

      12:2 і "Кременчук" відривається на 10 очок в турнірній таблиці від свого найближчого конкурента "Дніпра", а кияни провели черговий важкий матч, але так і залишилися на останньому місці в поточному розіграші чемпіонату.

      Нагадаємо, що наступний матч 20 туру Українкою хокейної ліги - Паріматч відбудеться вже завтра, 29 листопада, о 19:00 між херсонським "Дніпром" і харківським "Динамо".

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      Теги: Хокей Спорт
      Джерело: 24 Канал
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