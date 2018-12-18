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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Кременчук" вкотре здолав "Крижаних Вовків" у матчі УХЛ

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      "Кременчук" розгромив "Крижаних Вовків"
      "Кременчук" розгромив "Крижаних Вовків" / УХЛ

      У Києві відбувся другий матч 23-го туру чемпіонату Української хокейної ліги між місцевими "Крижаними Вовками" і "Кременчуком". Різниця шайб за підсумками п'яти раніше зіграних матчів становила 53:9 на користь "містян", які були явним фаворитом зустрічі.

      "Крижані Вовки" – "Кременчук" 2:6 (0:2, 2:3, 0:1)

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      Переломним епізодом першого періоду стала 10 хвилина зустрічі, коли перелом ноги отримав форвард "Крижаних Вовків" Соломон Шапіро. Буквально відразу після цього Олексій Красильников і Олексій Ворона відправили по шайбі у ворота Микити Глотова, і зробили перевагу "Кременчука" досить комфортною.

      У другому періоді "Крижані Вовки" помітно активізувалися в атаці і завдяки точним кидкам Олексія Черемнова і Микити Шабанова, змогли зрівняти рахунок на табло. Проте, ще до другої сирени Віктор Тютченко, Гліб Кривошапкин і Іван Ципнятов вивели "мыстян" вперед і довели рахунок на табло до 2:5.

      У заключній двадцятихвилинці команди суттєво зменшили швидкості і гостроту своїх атак, але ще раз своїм шансом у чужих воріт скористався Віктор Тютченко, встановивши остаточний рахунок 2:6 на користь "Кременчука".

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      Нагадаємо, що 20 грудня о 19:30 в рамках перенесеного 22-го туру УХЛ відбудеться зустріч між МХК "Динамо" і "Донбасом".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Хокей ХК "Кременчук" ХК "Крижані Вовки"
      Джерело: 24 Канал
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