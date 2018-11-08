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      "Кременчук" здобув вольову перемогу над "Дніпром"

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      "Кременчук" переміг "Дніпро"
      "Кременчук" переміг "Дніпро" / УХЛ

      У Кременчуці відбувся матч 16-го туру чемпіонату України з хокею – чемпіонату Української хокейної ліги між "Кременчуком" та "Дніпром". Напередодні зустрічі херсонці відставали на 3 очка від "містян", проте мали на одну гру менше.

      "Кременчук" – "Дніпро" 5:4 (2:2; 0:2; 2:0; 1:0)
      Шайби: 1:0 Кисельов (Зайцев), 2:24. 1:1 Жвачкін (Золотухін), 9:11. 2:1 Кисельов (Фурса, Зайцев), 12:25. 2:2 Коляда (Бондаренко, Янішевський – більш.), 18:24. 2:3 Дуюн (Брага), 28:22. 2:4 Янішевський (Коляда, Декало – більш.), 37:38. 3:4 Кисельов (Зайцев, Грицких), 53:09. 4:4 Зайцев (Кисельов, Фурса), 56:07. 5:4 Фурса (Зайцев, Кисельов), 63:55

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      На перерву після першого періоду команди пішли, маючи на табло 2:2 – "Кременчук" і "Дніпро" закидали по черзі, відзначилися Микола Кисельов (двічі), Андрій Жвачкін і Микола Коляда, який реалізував більшість.

      У другому періоді "Дніпро" зміг двічі скористатися помилками захисників "містян", і збільшити відрив у рахунку до двох шайб. Спочатку Данило Дуюн відзначився дебютною шайбою в національній першості, а потім Олексій Янішевський реалізував чисельну перевагу.

      Однак в середині третьої двадцятихвилинки "Кременчук" повернувся в гру, зрівнявши рахунок – до 54-й хвилині Микола Кисельов оформив хет-трик, а четверту шайбу в ворота Олега Петрова відправив Олексій Зайцев.

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      Історія офіційних зустрічей команд нараховувала 3 зустрічі, дві з яких закінчилися внічию в основний час. Не виключенням став і сьогоднішня гра, що перейшла в овертайм за рахунку 4:4.

      Переможною шайбою відзначилася третя трійка "містян", на рахунку якої всі результативні дії сьогоднішнього матчу. Данило Фурса вийшов 1 на 1 з голкіпером, і потужним ударом відправив ігровий снаряд у дальній кут.

      "Кременчук" знову переграє "Дніпро" і зміцнюється на першій позиції в турнірній таблиці.

      Наступний матч регулярного чемпіонату відбудеться 10 листопада в Дружківці, де "Донбас" зіграє з МХК "Динамо". Початок зустрічі о 14:00.

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      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
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