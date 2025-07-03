Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис кременчуцького бару Johnny, don’t cry в інстаграмі.

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Що відомо про побиття собаки у барі

Так, нині бар зайшов п'яний чоловік з собакою. Спочатку все здавалося нормально: песик бігав по терасі, радісний та дружній, інші гості його гладили. Однак раптово власник почав бити тваринку кулаками прямо на очах у людей.

Команда розгубилась, було страшно, ніхто не розумів, що робити. Така несподівана агресія дійсно дуже лякає,

– вказали у Johnny, don’t cry.

Через деякий час чоловік вийшов на вулицю. Але співробітники закладу не могли це переварити.

Шеф-кухарка бару Юля побачила чоловіка біля зупинки, де той знову бив песика. Вона пішла за ним одна, попередньо викликавши поліцію. Дівчина спробувала наблизитись, а коли собака підійшла ближче, відстебнула карабін – і побігла з тваринкою в бік закладу

Він погнався. Кричав, що вб’є. Кидався. Навіть, коли приїхала поліція кричав те саме.

Собака – жива. Але це ще не фінал. Вона в небезпеці,

– наголосили працівники.

У Johnny, don’t cry наголосили, що історія ще не завершена. Співробітники закладу подали заяву до поліції, розслідування триває.

Кілька тижнів тому ми писали, як у Тернополі чоловік викинув свого собаку з 8 поверху. На щастя, песик вижив. Собаку породи кокер-спанієль, що отримала травму ніг, зоозахисники доставили до ветеринарної клініки