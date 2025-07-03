У Кременчуці чоловік в барі почав бити свою собаку: моторошне відео
- У Кременчуці п'яний чоловік почав бити свою собаку в барі, викликавши обурення серед очевидців.
- Співробітники бару викликали поліцію та подали заяву, а також оприлюднили відео інциденту.
У Кременчуці чоловік у барі привселюдно почав знущатися з власної собаки. А людей, які намагалися допомогти песику, той погрожував вбити.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис кременчуцького бару Johnny, don’t cry в інстаграмі.
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Що відомо про побиття собаки у барі
Так, нині бар зайшов п'яний чоловік з собакою. Спочатку все здавалося нормально: песик бігав по терасі, радісний та дружній, інші гості його гладили. Однак раптово власник почав бити тваринку кулаками прямо на очах у людей.
Команда розгубилась, було страшно, ніхто не розумів, що робити. Така несподівана агресія дійсно дуже лякає,
– вказали у Johnny, don’t cry.
Через деякий час чоловік вийшов на вулицю. Але співробітники закладу не могли це переварити.
Шеф-кухарка бару Юля побачила чоловіка біля зупинки, де той знову бив песика. Вона пішла за ним одна, попередньо викликавши поліцію. Дівчина спробувала наблизитись, а коли собака підійшла ближче, відстебнула карабін – і побігла з тваринкою в бік закладу
Він погнався.
Кричав, що вб’є. Кидався.
Навіть, коли приїхала поліція кричав те саме.
Собака – жива. Але це ще не фінал. Вона в небезпеці,
– наголосили працівники.
У Johnny, don’t cry наголосили, що історія ще не завершена. Співробітники закладу подали заяву до поліції, розслідування триває.
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