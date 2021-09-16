Громадяни скаржились на можливе недотримання мовного законодавства. Заяви стосувалися 25 українських каналів.

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Найбільше звернень було щодо телеканалів "Україна", "Інтер" та "1+1". Через це Секретаріат уповноваженого із захисту української мови проведе 5 перевірок таких компаній:

телерадіокомпанії "Студія 1+1";

телеканалу "Інтер";

міжнародної комерційної телерадіокомпанії ICTV;

телеканалу "МЕГА";

телерадіокомпанії "Україна".

Що загрожує каналам

За інформацією сайту уповноваженого із захисту української мови, факти, що підтверджують зухвале та систематичне порушення телеканалами мовного закону дозволяють розглянути можливе застосування санкцій на окремому засіданні Ради національної безпеки та оборони.

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Крім того, зазначають, що Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення не має просто фіксувати правопорушення. Вона повинна мати принципову позицію та офіційно розглянути на засіданні питання про систематичне порушення каналами чинного законодавства.

Що відомо про "закон про мову"