Можемо підняти питання відповідності посаді, – Кремінь про скандал з главою Харківської ОДА

Читать новость на русском

На очільницю Харківської ОДА Айну Тимчук поскаржилися через те, що вона спілкується російською мовою під час виконання робочих обов'язків. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що у випадку подальших порушень посадовиці розглядатимуть питання про відповідність займаній посаді.

Джерело:

"Фокус"

Ситуацію з Тимчук уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував в інтерв'ю виданню.

Дізнайтеся більше Обирає мову ворога: до голови Харківської ОДА Тимчук звернувся мовний омбудсмен Кремінь

Що буде з Тимчук за використання російської й надалі

Кремінь вже звернувся до глави Харківської ОДА з проханням надати роз'яснення щодо спілкування російською.

Якщо ми протягом року побачимо порушення зі сторони цієї посадовиці, то будемо не тільки вимагати виконання законодавства, але й ставити питання про відповідність займаній посаді,
– зазначив мовний омбудсмен.

Він також додав, що не заперечує, що в Україні ще залишаються чиновники, які використовують не державну мову, а російську. "Але треба розуміти, коли це відбувається, – в робочий час чи при побутовому спілкуванні", – уточнив Кремінь.

Щодо цього питання працює управління, до складу якого входять кваліфіковані фахівці. Вони контролюють кожний окремий випадок.

Порушення Тимчук: деталі

Хто така Айна Тимчук

  • Понад 10 років Айна Тимчук працювала в Дніпропетровській ОДА – з 2000 по 2010 рік. Згодом була помічницею мера Харкова Геннадія Кернеса.
  • Опісля повернулась в Дніпро, а у 2020 році – у Харківську мерію.
  • У листопаді 2020 року Володимир Зеленський призначив її очільницею Харківської обладміністрації.


Закон про мову в Україні: що він передбачає / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! В Україні діє мовний закон і відповідно до нього всі держслужбовці мають спілкуватися українською.