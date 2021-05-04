Можемо підняти питання відповідності посаді, – Кремінь про скандал з главою Харківської ОДА

На очільницю Харківської ОДА Айну Тимчук поскаржилися через те, що вона спілкується російською мовою під час виконання робочих обов'язків. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що у випадку подальших порушень посадовиці розглядатимуть питання про відповідність займаній посаді.
Джерело:"Фокус"
Ситуацію з Тимчук уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував в інтерв'ю виданню.
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Що буде з Тимчук за використання російської й надалі
Кремінь вже звернувся до глави Харківської ОДА з проханням надати роз'яснення щодо спілкування російською.
Якщо ми протягом року побачимо порушення зі сторони цієї посадовиці, то будемо не тільки вимагати виконання законодавства, але й ставити питання про відповідність займаній посаді,
– зазначив мовний омбудсмен.
Він також додав, що не заперечує, що в Україні ще залишаються чиновники, які використовують не державну мову, а російську. "Але треба розуміти, коли це відбувається, – в робочий час чи при побутовому спілкуванні", – уточнив Кремінь.
Щодо цього питання працює управління, до складу якого входять кваліфіковані фахівці. Вони контролюють кожний окремий випадок.
Порушення Тимчук: деталі
- Під час однієї з пресконференцій Айна Тимчук не змогла висловити своєї думки українською. Це зафіксувала місцева громадська організація та написала відповідну скаргу-звернення.
- Наразі немає інформації, чи виправилася очільниця Харківської ОДА.
Хто така Айна Тимчук
- Понад 10 років Айна Тимчук працювала в Дніпропетровській ОДА – з 2000 по 2010 рік. Згодом була помічницею мера Харкова Геннадія Кернеса.
- Опісля повернулась в Дніпро, а у 2020 році – у Харківську мерію.
- У листопаді 2020 року Володимир Зеленський призначив її очільницею Харківської обладміністрації.
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