Кремінь вимагатиме позбавити мандатів депутатів, які говорять російською

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь буде вимагати, щоб партії позбавляли мандатів депутатів, які порушують мовний закон, тобто спілкуються під час роботи російською.

Кремінь розповів, що 21 квітня на засіданні сесії Харківської міської ради секретар ради, низка депутатів та посадовців виконкому міськради говорили російською. Омбудсмен додав, що місцеві чиновники порушують мовний закон систематично.

До речі Давайте почнемо штрафувати чиновників спочатку, – Ткаченко про мовний закон

Це вже не перший сигнал про те, що місцеві депутати систематично порушують мовне законодавство…Чергова скарга, яка надійшла на нашу адресу, також не залишиться без уваги. Будуть вжиті усі можливі заходи реагування, передбачені Законом,

– наголосив Кремінь.

Як депутати порушують законодавство

Кремінь наголосив, що, коли чиновники під час виконання службових обов'язків використовують недержавну мову, вони порушують не лише статтю 12 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а й депутатську присягу.

"У зв'язку з цим ми будемо звертатися до відповідних політичних сил з вимогою позбавити депутатських мандатів тих представників, які систематично порушують норми Закону та присягу", – додав політик.

Крім цього, уповноважений також повторно звернувся до генпрокурорки Ірини Венедіктової, щоб скасувати рішення Миколаївської міськради про надання російській мові статусу регіональної.

16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який Верховна Рада ухвалила 25 квітня. Крім того, сфера обслуговування в Україні з 16 січня 2021 перейшла на українську. До відвідувачів та клієнтів мають звертатися лише українською, хіба якщо людина сама попросить звертатися до неї іншою мовою.



Закон про мову / Інфографіка 24 каналу