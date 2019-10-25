Кремль боится честных журналистов, или Как судят в Крыму и "ЛДНР"
Надуманный и несправедливый приговор, который был вынесен "судом" в оккупированном Донецке журналисту Радіо Свобода Станиславу Асееву, напоминает о тех преследованиях, которым подвергается в аннексированном Крыму другой коллега – автор Крым.Реалии Николай Семена.
Уверен, Кремль боится честных журналистов. Совершенно не случайно правление Владимира Путина еще два десятилетия тому назад начиналось с установления полного контроля над российским телевидением. Потом дошла очередь до газет, журналов, радиостанций, даже интернет-изданий. Тот, кто не хочет следовать за пропагандистской линией российского руководства, просто "исчезает с радаров". Масс-медиа передаются новым "правильным" собственникам, интернет-издания запрещаются, честные журналисты – преследуются.
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И когда Россия приходит на чужую территорию – она быстро устанавливает там свои порядки. Преследование Николая Семены отличается от преследования Станислава Асеева только тем, что происходит "на свету". Крым официально "включен" в состав Российской Федерации. Судебный процесс над Семеной нельзя проводить в обстановке полной секретности. С опальным журналистом могут встречаться коллеги и правозащитники.
Нельзя просто так взять и предъявить Семене придуманное обвинение. И, возможно, эти обстоятельства и спасли нашего коллегу от расправы, от уничтожения не просто ложным приговором, но и заключением.
А судилище над Асеевым происходит во тьме. В кромешной тьме. На оккупированном Донбассе нет никакого легального правосудия. Марионетки, которым отдали на растерзание этот регион Украины, могут делать все, что они хотят – было бы одобрение "кураторов" из российских спецслужб.
Именно поэтому та ненависть к свободному слову, которую, думаю, питает все руководство России, на Донбассе выражается в чистом виде, без всяких сантиментов и опасений.
Уверен, Станислав стал жертвой этой концентрированной ненависти.
Автор: Виталий Портников
Источник: Крым.Реалии
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