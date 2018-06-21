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Кремль боїться, що у ЗМІ потраплять фото Олега Сенцова, – експерт

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Путін боїться, що світ побачить стан здоров'я Олега Сенцова
Путін боїться, що світ побачить стан здоров'я Олега Сенцова / Фото з відкритих джерел

Кремль не хоче, щоб український омбудсмен Денісова побачила, в якому стані знаходиться Олег Сенцов після майже 40 днів голодування, і розказала про це публічно. Особливо там бояться, щоб у ЗМІ не потрапили фото Сенцова.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Василь Мокан.

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За його словами, зараз вдалий час для тиску на Росію щодо обміну військовополоненими і політв’язнями у зв’язку з проведенням Чемпіонату світу з футболу. Однак цей діалог блокує Кремль. Це політичний актив, який використовуватиметься як аргумент на можливих переговорах Трампа і Путіна.

Якби в Кремлі були готові йти на поступки і турбувалися про свій імідж, то обмін військовополоненими і заручниками частково б відбувся. Або були б натяки на це. На даному етапі немає навіть приблизних перспектив. Особливо це стосується Олега Сенцова. Є інформація, що Кремль взагалі поставив блок на це питання. Путін просто піднімає ціну питання,
– наголошує Василь Мокан.

Політолог вважає, що перспектива щодо обміну і звільнення політв’язнів може з’явитися за умови проведення двосторонньої зустрічі Трампа і Путіна. За словами Мокана, в Москві на цю зустріч покладають велику надію ще з часів обрання Трампа. Президент США також пом'якшив риторику щодо Росії. В Білому домі хочуть максимально комфортні сприятливі умови на переговорах.

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Втім, на переконання Мокана, якщо зустріч буде не результативною або Кремль не побачить вигідних для себе перспектив, то можливе лише часткове чи одиничне звільнення заручників. Приміром, завдяки втручанню Туреччини можуть звільнити кримських татар.

Голодування залишається ефективним методом привернення уваги міжнародної спільноти. На відміну від Надії Савченко, яку в Росії свідомо розкручували, у випадку з Сенцовим цього немає. Повна інформаційна ізоляція і контактів. Але такі речі привертають увагу світу, і все важче буде утримувати Олега Сенцова,
– підкреслив Василь Мокан.

Нагадаємо, політв’язень Росії Олег Сенцов 16 травня оголосив безстрокове голодування, висунувши умову про звільнення усіх 64-ох ув'язнених українців. За словами, російського політика Ксенії Собчак після початку голодування він схуд і в нього почали випадати зуби. Після 15-ого дня голодування українець погодився на підтримувальну терапію. 15 червня у російській колонії відмовилися допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до зустрічі з Сенцовим, не пояснивши при цьому причин відмови, і не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.

Теги: Новини України Олег Сенцов Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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