Кремль готує анексію Донбасу, – Порошенко про видачу паспортів РФ в ОРДЛО

Петро Порошенко відреагував на указ Володимира Путіна про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованих територій на Донбасі. За словами президента, Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону.

Порошенко наголосив, що указ Путіна порушує міжнародне гуманітарне право. Зокрема таке рішення РФ – безпрецедентне втручання Москви у внутрішні справи України та порушення зобов’язань Мінських домовленостей.

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"Йдеться фактично про підготовку Кремлем до наступного кроку агресії проти нашої держави – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні. Закликаю міжнародних партнерів не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити деструктивні та злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій", – наголосив президент.

Окрім того, глава держави доручив Мінстерству закордонних справ негайно ініціювати обговорення цього питання в рамках Ради Безпеки ООН, а також в ОБСЄ та ЄС.

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