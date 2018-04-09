Кремль готує на Велику Британію "серйозний" компромат

Велика Британія незаконно надала опальному російському олігарху Борису Березовському притулок. Крім того, офіційний Лондон знав про загрозу безпеці екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, але заходів захисту не вжив жодних.

Таку заяву зробив генеральний прокурор Росії Юрій Чайка у коментарі одному із пропагандистських каналів, передає інформаційна агенція "Інтерфакс".

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За його словами, найближчим часом відбудеться брифінг, на якому буде оприлюднено "фактичні обставини, встановлені під час слідства за кримінальною справою про незаконне отримання Борисом Березовським у вересні 2003 року притулку у Великобританії".

Як зауважив він, це будуть "копії окремих документів з листування з МВС Великобританії, в тому числі, і з Терезою Мей, яка тоді очолювала міністерство".

"Ці матеріали прямо вказують на те, що британська влада знала про неправдивий характер заяви щодо замаху на Березовського, але все одно надала йому статус біженця", – переконує Чайка.

Крім того, очільник генпрокуратури РФ зауважив, що у МВС Великобританії ще за кілька місяців до смерті Литвиненка знали про загрозу його безпеці, а також безпеці інших осіб, але жодних заходів для їхнього захисту вжито не було.

Хто такий Олександр Литвиненко? Колишній співробітник КДБ, якому Велика Британія надала притулок у зв’язку із політичними переслідуваннями та низкою порушених проти нього справ у Росії. 1 листопада 2006 року його отруїли радіоактивним полонієм. Сталося це після зустрічі з колишнім співробітником ФСБ із Москви Андрієм Луговим і невідомим, який представився Володимиром. А вже 23-го числа він помер.