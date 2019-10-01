08:59
1 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Універсальні солдати для Путіна. Росію рятують від айфонів
      Вєсті Кремля
      21:30, 30 вересня
      Вєсті.UA: Мендель вкотре оскандалилася. Від Зеленського втікають соратники
      Вєсті.UA
      19:34, 30 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Блог Медіа

      Кремль хоче перетворити Донбас на ракову пухлину в складі України, або Приклад Придністров'я

      104
      Донбас може стати другим Придністров'ям
      Донбас може стати другим Придністров'ям / Фото з відкритих джерел

      В інтерв'ю московській газеті "Коммерсантъ" очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров порівняв майбутній статус окупованих районів Донбасу – статус, який вони повинні отримати в результаті врегулювання конфлікту – зі статусом Придністров'я.

      Уважному читачеві це порівняння здасться невиправданим. Адже конфлікт у Молдові досі не врегульовано. Так звана "Придністровська Молдавська республіка" (ПМР) залишається самопроголошеною державою, яка не вважає себе частиною території Республіки Молдова. У цьому регіоні кілька разів проходив референдум про приєднання до Росії і керівники ПМР постійно наголошують, що входження до складу Росії залишається головним політичним завданням "республіки". Втім, такі ж заяви роблять і керівники так званих "народних республік" Донбасу.

      Читайте також: Ватажка бойовиків Пушиліна заарештували, – ЗМІ

      Однак Лавров зовсім не обмовився. Він коментував не актуальний статус Придністров'я, а підхід Кремля до врегулювання в Молдові. У Москві пропонували Кишиневу погодитися з планом створення федеративної держави, в якій "Придністровська Молдавська республіка" – формально частина федерації, а фактично – держава в державі зі збереженням всієї своєї маріонеткової інфраструктури. І, звичайно, на території цієї псевдодержави зберігається російська військова присутність. А сама Республіка Молдова при цьому зберігає нейтральний статус. Нейтральний статус при фактичній окупації частини своєї міжнародно визнаної території російськими військами.

      лавров
      Керівник МЗС Росії Сергій Лавров / РосЗМІ

      Два підходи у Кремлі та небезпека "тихої капітуляції"

      До речі, автором і лобістом цього плану був віцепрем'єр Російської Федерації Дмитро Козак, з яким зараз активно контактує помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак. Здається, в російському керівництві зараз конкурують два підходи.

      Перший, який відстоює помічник президента Росії Владислав Сурков – це збереження "народних республік" як квазі-держав, як важелі тиску на Україну і інструменти заробітку для російської політичної еліти.

      І другий, прихильником якого є Дмитро Козак – це інкорпорація "народних республік" до складу України зі збереженням всієї їхньої "державної інфраструктури" і, зрозуміло, російської військової присутності.

      Зрозуміло, як інструмент для збагачення російської політичної еліти територію теж буде збережено – тільки зароблятимуть інші угруповання. І зрозуміло, що рано чи пізно однією з вимог до врегулювання стане декларування Україною свого нейтрального статусу і відмова від вступу до НАТО. Не випадково президент Володимир Зеленський постійно говорить про необхідність проведення референдуму щодо євроатлантичної інтеграції України, а представники його команди неодноразово давали зрозуміти, що від євроатлантичної інтеграції можна було б і відмовитися. Це і є підготовка до "тихої капітуляції".

      Важливо: На Донбасі бойовики не припиняють гатити по українських позиціях

      Адміністрації Зеленського слід відмовитися від небезпечних ілюзій

      На пріоритетність такого підходу з боку Росії вказують інші тези Лаврова. Зокрема, російський міністр, коли коментує проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством, вимовляє цілком зрозумілу фразу: "закон законом, але позицію самопроголошених республік має бути враховано".

      У Мінських угодах йдеться виключно про те, що з місцевою владою повинен бути узгоджений порядок проведення виборів за українським законодавством. Порядок, а не їхня позиція щодо самих виборах та про те, за яким законодавством їх проводити. І при цьому Мінські угоди не залишають ніякого простору для збереження "народних республік". Взагалі ніякого. Вибори проводяться в районах Донецької та Луганської областей України, а не в "республіках".

      Коли Лавров каже "закон законом", він розкриває головну задачу російської влади – збереження "народних республік" і російських військ на українській землі. Переможе лінія Суркова – і "народні республіки" залишаться маріонетковими "державами" під протекторатом Кремля. Переможе лінія Козака – і "народні республіки" залишаться маріонетковими "державами" під протекторатом Кремля, але з формальним поверненням до складу України. Ось і вся різниця.

      Для того, щоб перемогли не Сурков із Козаком, а Україна, адміністрації Володимира Зеленського слід відмовитися від небезпечних ілюзій щодо самої можливості досягнення домовленостей із Кремлем на російських умовах. Метою Києва має стати відновлення територіальної цілісності країни і реальна реінтеграція Донбасу, а не перетворення цієї території на вічну ракову пухлину на тілі держави і важіль постійного російського політичного і військового тиску на Україну.

      Автор: Віталій Портников

      Цікаво: Понад мільйон доларів виділила Польща мешканцям окупованого Донбасу

      blog_ava
      Том Круз приїхав у Київ і проїхався у метро: фото, відео
      сьогодні
      2403
      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації Реінтеграція Донбасу Окуповані території
      Джерело: Крим.Реалії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Кремль хоче перетворити Донбас на ракову пухлину в складі України, або Приклад Придністров'я
      сьогодні , 08:40 Кремль хоче перетворити Донбас на ракову пухлину в складі України, або Приклад Придністров'я
      Блог Медіа 104
      Аталанта – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
      сьогодні , 08:20 Аталанта – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
      297
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      860
      Роль адвоката Трампа в американо-украинском скандале
      30 вересня , 23:37 Роль адвоката Трампа в американо-украинском скандале
      Іван Яковина 301
      В своем доме без прав, настоящая русско-китайская "дружба" и скопления воров: новости Крымнаша
      30 вересня , 22:00 В своем доме без прав, настоящая русско-китайская "дружба" и скопления воров: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1239
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук